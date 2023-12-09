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  1. В Украине

В Киеве на ВДНХ появятся новые праздничные локации

07:21, 9 декабря 2023
В столице пройдут рождественские музыкальные представления для детей и взрослых.
В Киеве на ВДНХ появятся новые праздничные локации
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На территории ВДНХ в Киеве в этом году появятся новые праздничные локации, передает «Укринформ».

Так, в большом белом шатре на центральной площади ВДНХ будет представлена иммерсивная выставка-сказка ледяных скульптур «Снежная королева».

Возле Оранжереи можно будет посетить «Illuminarium». Магия света» – экспозиции, состоящей из ярких иллюминированных инсталляций. Universum Hall в павильоне №6 представит концертную программу.

Среди прочего запланированы благотворительные джазовые и симфонические вечера в поддержку ВСУ (5 ОШБр), а также рождественские музыкальные шоу для малышей и взрослых.

На центральной площади разместятся ключевые праздничные и развлекательные локации. В центре ВДНХ традиционно заработает каток площадью 2500 кв. м. У центрального входа разместятся рождественская ярмарка, праздничная елка, Венецианская карусель и колесо обзора, а ближе к кату – большой фуд-корт с блюдами на гриле, фаст-фудом, сладостями и напитками.

Также в праздничный период, с 27 декабря по 7 января, на центральной площади ВДНХ возле елки можно будет увидеть фольклорно-этнографический спектакль. Он будет знакомить посетителей с традициями Рождества, Маланки и Крещения, обращаясь к особенностям празднования в разных регионах Украины.

Кроме того, в павильон №2 возвращается «Рождественская Фабрика Мечт» – сказочный городок, где эльфы изготавливают елочные шарики из стекла и сбывают мечты. В павильоне №1 гостей ожидает локация «Диномир» с большими анимотронными моделями динозавров. В павильоне №9 будет праздничное шоу с Сантой и эльфами.

Будут действовать и постоянные локации Экспоцентра, такие как Оранжерея, Музей науки, тропическая ферма «Планета бабочек», SkyPark и Animal Park.

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