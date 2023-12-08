Как выдается справка о представленной декларации об имущественном положении и доходах: ответ ГНС

Налоговики навели порядок подачи заявления о выдаче справки о поданной декларации об имущественном положении и доходах, в том числе для выезда за границу на постоянное место жительства.

Государственная налоговая служба в Луганской области разъяснила, как представляется справка о поданной декларации об имущественном положении и доходах.

Так, п. 179.3 НКУ установлено, что плательщики налога – резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в контролирующий орган налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду.

Контролирующий орган в течение 30 календарных дней после поступления Декларации обязан проверить определенное налоговое обязательство, уплату причитающейся суммы налога и выдать справку о такой уплате и об отсутствии налоговых обязательств по этому налогу, который подается в органы таможенного контроля при пересечении таможенного границы и является основанием для проведения таможенных процедур.

По обращению налогоплательщика контролирующий орган, в который была подана Декларация, выдает справку о поданной декларации об имущественном положении и доходах (об уплате или об отсутствии налоговых обязательств) по форме, утвержденной приказом Минфина от 13.06.2017 №568 (п. 179.12 НКУ).

В соответствии с пп. 2 – 4 Порядка оформления и выдачи справки о представленной декларации об имущественном положении и доходах (об уплате или об отсутствии налоговых обязательств), утвержденного Приказом №568, Справка выдается безвозмездно на основании: заявления налогоплательщика о выдаче Справки по форме, приведенной в приложения к Порядку №568 и поданной Декларации.

Заявление и Декларация подаются налогоплательщиком (уполномоченным представителем) в контролирующий орган по месту налогового учета, а теми налогоплательщиками – физическими лицами (кроме самозанятых лиц), временно находящимися за пределами населенного пункта проживания (временно перемещенные лица), – к любому контролирующего органа.

Заявление состоит из обязательной ссылки на соответствующий пункт НКУ, которым предусмотрена выдача контролирующим органом Справки, и указанием наименования предприятия (учреждения, организации), в которое (какой) Справка будет подана налогоплательщиком.

Заявление по выбору плательщика налога может быть подано средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований, установленных разд. II НКУ.

Так, согласно п. 42-1.2 НКУ Электронный кабинет обеспечивает возможность реализации налогоплательщиками прав и обязанностей, определенных НКУ и другими законами, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, и нормативно-правовыми актами, принятыми на основании и исполнении НКУ и других законов, контроль за соблюдением которых возложен на контролирующие органы, в том числе путем, в частности, подачи заявлений.

Меню «Переписка с ГНС» частной части Электронного кабинета позволяет отправить письмо (заявление и т.п.) в соответствующий орган ГНС.

Работа в частной части Электронного кабинета осуществляется с использованием квалифицированной электронной подписи, полученной у любого Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг.

Согласно п. 6 Порядка №568 контролирующий орган после поступления Декларации обязан проверить:

достоверность определенных в декларации доходов путем сверки с данными, имеющимися в информационных системах контролирующего органа;

обоснованность применения ставок налога на доходы физических лиц, военного сбора;

правильность определения налоговых обязательств и полноту их уплаты.

В случае неподачи налогоплательщиком Декларации и/или при наличии невыполненных обязательств по уплате налога на доходы физических лиц, военного сбора (для плательщиков налога – резидентов, выезжающих за границу на постоянное место жительства), контролирующий орган предоставляет заявителю мотивированный ответ об отказе в предоставлении Справки в сроки, указанные в п. 7 Порядка №568.

Согласно п. 7 Порядка №568 Справка выдается контролирующим органом по месту налогового учета:

налогоплательщикам, обратившимся в соответствии с п. 179.12 НКУ, – в течение десяти календарных дней с даты получения Заявления;

плательщикам налога – резидентам, выезжающим за границу на постоянное место жительства и обратившимся в соответствии с п. 179.3 НКУ, – в течение тридцати календарных дней после поступления Декларации и уплаты причитающейся суммы налога на доходы физических лиц, военного сбора.

Справка выдается в бумажной и/или электронной форме. Справку в бумажной форме получает непосредственно налогоплательщик (уполномоченный представитель) по месту налогового учета, а тем налогоплательщикам – физическим лицам (кроме самозанятых лиц), временно находящимся за пределами населенного пункта проживания (временно перемещенные лица) – контролирующим органом, к которому подано Заявление, при подтверждении задекларированных в Декларации сумм.

Справка в электронной форме выдается с соблюдением требований, установленных разд. II НКУ.

Для физических лиц – плательщиков налога – резидентов, выезжающих за границу на постоянное местожительство, Справка действительна в течение 60 календарных дней с даты ее выдачи при наличии документа, удостоверяющего личность (п. 9 Порядка №568).

Согласно примечанию первой к Справке, такая Справка выдается при отсутствии задолженности по уплате налога на доходы физических лиц и военного сбора (для налогоплательщиков, определенных п. 179.3 НКУ).

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