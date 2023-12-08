Морозы прекратятся и начнется оттепель: украинцев предупредили об изменении погоды

В Украине будет постепенно теплеть.

С 10 декабря во многих областях Украины начнет повышаться температура воздуха. В Киеве оттепель начнется с 11-го числа. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 9 декабря будет еще преобладать морозная погода.

В ближайшую ночь ожидается -4...-11, днем в субботу -1...-4 градуса. На юге Украины ночью и днем будет преобладать плюсовая температура. Там могут пройти дожди, а на востоке – мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

В Киеве суббота будет холодная. Ночью -5...-7 градусов, днем -1...-3. На дорогах может быть скользко, но осадков, по прогнозу Диденко, не будет.

«В воскресенье и дальше – постепенно будет теплеть. Соответственно, каша под ногами, каша – на голову. Возможны опасные сосульки!», – написала синоптик.

В столице мороз отступит с 11 декабря, после чего возможны периодические осадки – мокрый снег или дождь. «Поэтому подготовьте соответствующую обувь», – посоветовала Диденко.

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