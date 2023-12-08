Хозяйственные суды в 2024 году получат новых судей: кто победил в конкурсе на должности судей

Многие кандидаты решили отказаться от должностей судей, а все вакантные должности судей Хозяйственного суда Запорожской области заполнить не удалось.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 8 декабря 2023 года сформировала рейтинг победителей конкурса на 30 вакантных должностей судей местных хозяйственных судов.

Всего к участию в конкурсе ВККС допустило 60 кандидатов.

В отличие от аналогичного конкурса на 30 вакантных должностей судей окружных административных судов, который прошел 1 декабря, конкурс на должности судей местных хозяйственных судов запомнится многими неожиданностями.

Во-первых, на конкурс не явился кандидат, который по итогам квалификационного экзамена показал лучший результат – Ищенко Александр Петрович. По имеющейся информации, кандидат работает на должности заместителя начальника отдела научно-методического обеспечения деятельности судов и органов судейского самоуправления Национальной школы судей Украины.

Во-вторых, немалое количество кандидатов из нижней части списка допущенных к конкурсу, отказалось от выбора вакантных должностей судей. В результате, вакантные должности судей Хозяйственного суда Черниговской области удалось заполнить не без проблем, а все вакантные должности в Хозяйственном суде Запорожской области заполнить не удалось вообще.

Если во время конкурса на должности судей местных административных судов от выбора должностей судей отказались всего 4 кандидата, то во время конкурса на должности судей местных хозяйственных судов об отказе занять вакантные должности заявили уже 17 кандидатов.

В-третьих, как и во время конкурса на должности судей административных судов, наиболее привлекательными для кандидатов оказались суды на Правобережной Украине – это Хозяйственный суд Одесской области или хозяйственные суды, расположенные в западных областях Украины.

Кроме того, часть кандидатов, ранее изъявивших желание принять участие в конкурсе, почему-то вообще не явилась на процедуру выбора суда.

Таким образом, согласно своему месту в рейтинге, кандидаты на должности судей местных хозяйственных судов избрали следующие суды:

Мусиенко Оксана Олеговна – избран Хозяйственный суд Одесской области

Бургарт Татьяна Игоревна – избран Хозяйственный суд Львовской области

Деркач Татьяна Григорьевна - Хозяйственный суд Одесской области

Нестерчук Светлана Сергеевна – Хозяйственный суд Житомирской области

Байдуж Юлия Сергеевна – Хозяйственный суд Полтавской области

Гуля Ульяна Ивановна - Хозяйственный суд Ивано-Франковской области

Демченко Татьяна Игоревна - Хозяйственный суд Одесской области

Мовчун Андрей Ильич – Хозяйственный суд Ровенской области

Бидюк Светлана Витальевна - Хозяйственный суд Волынской области

Виноградский Олег Евгеньевич - Хозяйственный суд Винницкой области

Гурский Сергей Васильевич - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Пулькин Юрий Петрович - Хозяйственный суд Харьковской области

Кваша София Сергеевна - Хозяйственный суд Черкасской области

Мужичук Юлия Юрьевна - Хозяйственный суд Харьковской области

Шевчук Ольга Ивановна - Хозяйственный суд Хмельницкой области

Пляцко Ульяна Михайловна - Хозяйственный суд Закарпатской области

Ильева Людмила Михайловна - Хозяйственный суд Николаевской области

Ковтун Владимир Николаевич - Хозяйственный суд Сумской области

Иванова Татьяна Викторовна - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Дичко Владимир Александрович - Хозяйственный суд Днепропетровской области

Худенко Андрей Антонович - Хозяйственный суд Закарпатской области

Сытник Наталья Михайловна - Хозяйственный суд Черниговской области

Юрченко Виктория Сергеевна - Хозяйственный суд Харьковской области

Кузьмина Богдана Николаевна - Хозяйственный суд Кировоградской области

Сысин Сергей Васильевич - Хозяйственный суд Закарпатской области

Паненко Елена Николаевна - Хозяйственный суд Черниговской области

Кузьменко Татьяна Алексеевна - Хозяйственный суд Черниговской области

Педорич Станислав Иванович - Хозяйственный суд Запорожской области

Лескина Ирина Евгеньевна - Хозяйственный суд Запорожской области

В итоге, свободной осталась еще одна вакансия на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области. Конкурс на эту вакансию пройдет 10 декабря.

Утверждение рейтинга участников конкурса на должности судей местных хозяйственных судов состоится 12 декабря.

Также заявили об отказе избрать вакантную должность судьи следующие кандидаты:

Блажко Ульяна Витальевна

Мордвинов Андрей Александрович

Шестернин Виталий Дмитриевич

Невгад Александр Викторович

Макеев Сергей Викторович

Сингаевская Татьяна Сергеевна

Гулкевич Светлана Богдановна

Вишневский Анатолий Евгеньевич

Калужинский Олег Владимирович

Чернуха Юлия Викторовна

Рябчун Анна Владимировна

Капыш Виктория Николаевна

Ковалева Виктория Михайловна

Иваницкая Ирина Валерьевна

Ковалюк Оксана Николаевна

Швец Марина Викторовна

Волоткевич Андрей Викторович

Напомним, что всего конкурс, в котором могут принять участие только участники отбора на должности судей 2017 года, был объявлен 14 сентября на 500 вакансий судей местных общих судов, 30 судей местных административных судов и 30 судей местных хозяйственных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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