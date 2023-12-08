Электронный суд: в разделе «Доверенности» прошли обновления

Пользователям Электронного суда обновили некоторые функции в разделе «Доверенности».

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило об обновлении в подсистеме Электронного кабинета.

Реализовано:

- В разделе «Доверенности» механизм постраничного отображения и пролистывания для просмотра и работы с доверенностями.

- Оптимизирован (упрощен и ускорен) показ списка доверенностей при подаче заявлений по доверенности как представитель.

- предупреждение при попытке создать доверенность от физического лица в качестве представителя организации с рекомендацией проверить выписку из ЕГР.

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