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  1. В Украине

рф могла годами получать видео с камер наблюдения в Украине — «Схемы»

17:09, 8 декабря 2023
Сообщается, что тысячи камер видеонаблюдения с программным обеспечением от российского производителя TRASSIR/DSSL, установленных по Украине, могли годами передавать информацию на российские серверы.
рф могла годами получать видео с камер наблюдения в Украине — «Схемы»
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Российские спецслужбы могли годами получать видео с камер наблюдения в Украине. Об этом говорится в расследовании "Схем".

Журналисты сообщают, что тысячи камер видеонаблюдения с программным обеспечением от российского производителя TRASSIR/DSSL, установленные по всей Украине, могли годами передавать информацию из них на серверы, расположенные в рф.

Они провели эксперимент, показавший, что видео с таких камер с помощью российского софта, прежде чем появиться на телефоне или компьютере потребителя, попадает на серверы, расположенные в Москве, принадлежащие компаниям, имеющим связи с фсб.

"Схемы" указали, что камеры с программным обеспечением TRASSIR на протяжении последних двух десятилетий массово закупали и устанавливали как государственные предприятия, в частности ЧАЭС, Администрация морских портов, так и частный бизнес, например, "Новая почта", "Большой карман".

Покупали такие камеры и рядовые украинцы для своих частных домов.

Использование этой российской технологии Украина ограничила только 27 февраля 2022 года.

"Но до сих пор, включив VPN (сервис по подмене IP-адреса), пользователи могут пользоваться этим российским софтом — отправляя таким образом весь видеопоток на серверы в Москве, подтвердивший эксперимент, — говорят журналисты.

В материале также говорится, что бренд TRASSIR принадлежит российской компании DSSL, которая работает в Украине не менее 20 лет, а один из ее ключевых поставщиков - фирма "Трассир ЕС".

Представители СМИ спросили, сотрудничают ли они до сих пор и известно ли украинской компании о возможной передаче видео на российские серверы. В ответ отметили, что расторгли соглашение об использовании ПО TRASSIR в апреле 2023 года.

"Схемы" обратились к государственным органам, которые должны контролировать распространение российского софта в Украине и заранее предупредить о рисках при использовании ПО TRASSIR.

В СБУ подчеркнули, что обращали на этот софт внимание еще в 2020 году. Тогда Львовская ОГА объявила тендер на закупку камер с российским софтом, а спецслужба предупредила, что программное обеспечение позволяет распознавать "номерные знаки авто, железнодорожные номера поездов, лица водителей, пассажиров" и что это "могло быть использовано для получения информации о передвижении военной техники по железнодорожному транспортом и общими дорогами". Из-за этого тендер был отменен.

"Но на ситуацию с использованием TRASSIR на всей территории Украины это почти не повлияло", - говорится в расследовании.

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