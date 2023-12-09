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Что с конкурсами на вакансии в местных и апелляционных судах: Рада готовится принять закон о судейской карьере

После поправок Комитета законопроект предусматривает, что ВККС завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей, объявленный 14 сентября 2023 года, по правилам, действующим после вступления в силу закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

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Что с конкурсами на вакансии в местных и апелляционных судах: Рада готовится принять закон о судейской карьере

08:00, 9 декабря 2023
После поправок Комитета законопроект предусматривает, что ВККС завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей, объявленный 14 сентября 2023 года, по правилам, действующим после вступления в силу закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.
Что с конкурсами на вакансии в местных и апелляционных судах: Рада готовится принять закон о судейской карьере
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Верховная Рада 9 декабря планирует принять во втором чтении и в целом законопроект 10140-д по усовершенствованию процедур судейской карьеры. Судя по поправкам ко второму чтению, учтенным профильным Комитетом по вопросам правовой политики, «переходный» период в контексте объявленных конкурсов на должности судей предлагается урегулировать следующим образом.

Он предусматривает введение статьи 79-5 «Завершение конкурса на занятие вакантной должности судьи». В соответствии с ней, после определения победителя конкурса Высшая квалификационная комиссия судей Украины на своем заседании проводит с ним собеседование.

По результатам собеседования Высшая квалификационная комиссия судей Украины принимает:

1) решение о рекомендации или отказе в предоставлении рекомендации о назначении кандидата на должность судьи;

2) решение о рекомендации о переводе судьи (если победителем конкурса на должность судьи местного суда стал судья).

Неявка победителя на собеседование с Комиссией не препятствует принятию таких решений.

Судя по поправкам ко второму чтению, учтенным профильным Комитетом по вопросам правовой политики, «переходный» период в контексте объявленных конкурсов на должности судей предлагается урегулировать следующим образом.

Согласно сравнительной таблице, предлагается дополнить Переходные положения пунктами следующего содержания:

57. Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей апелляционных судов, объявленный решением Комиссии от 14 сентября 2023 года № 94/ЗП-23, по правилам, действующим после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины « О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры».

58. Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершает конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленный решением Комиссии от 14 сентября 2023 95/зп-23, по правилам, действующим после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройство и статус судей» и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры».

Лица, назначенные на должность судьи по результатам такого конкурса, не проходят начальную подготовку в Национальной школе судей Украины, предусмотренную статьей 89 настоящего Закона, и приобретают полномочия судьи по осуществлению правосудия, при условии зачисления в штат соответствующего суда и присяги судьи.

59. Кандидаты, которые по состоянию на день завершения Высшей квалификационной комиссией судей Украины конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного решением Комиссии от 14 сентября 2023 95/зп-23, находятся в резерве на занятие вакантных должностей судей, подлежат исключению из резерва.

Без прохождения процедуры отбора такие лица не могут быть повторно зачислены в резерв.

Также определено, что перевод судьи на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня в случае реорганизации или ликвидации суда, в котором такой судья занимает должность, может осуществляться без конкурса исключительно после подтверждения таким судьей соответствия занимаемой должности судьи, назначенного на должность сроком на пять лет или избранного судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как предлагают урегулировать вопросы судей-«пятилеток» в финальной редакции законопроекта о судейской карьере.

Автор: Наталя Мамченко

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