В Кабмине ожидают, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС будет принято на следующей неделе

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что уже на следующей неделе Европейский совет сможет принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
«Уже сегодня Парламент поддержал три евроинтеграционных инициативы. Во втором чтении депутаты проголосовали правительственный законопроект, усиливающий способность НАБУ, и правительственный законопроект о расширении возможностей НАПК. Кроме того, в целом был принят проект закона по национальным меньшинствам, учитывающий экспертные оценки Совета Европы», – отметил Шмыгаль.
По его словам, 7 декабря Кабмин выполнил четвертую рекомендацию – принял законопроект о лоббировании, учитывающий современный европейский подход и предложения гражданского общества.
«Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе», – резюмировал Шмыгаль.
Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон о языках нацменьшинств, предусматривающий постоянное ограничение на русский язык.
Добавим, что Рада приняла закон об увеличении штата НАБУ.
Также парламент вернул проверки оснований приобретения чиновниками квартир и авто до назначения на должность.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.