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  1. В Украине

В Кабмине ожидают, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС будет принято на следующей неделе

17:25, 8 декабря 2023
Накануне правительство одобрило законопроект о добросовестном лоббировании, направленный на реализацию рекомендаций Европейской Комиссии.
В Кабмине ожидают, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС будет принято на следующей неделе
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Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что уже на следующей неделе Европейский совет сможет принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

«Уже сегодня Парламент поддержал три евроинтеграционных инициативы. Во втором чтении депутаты проголосовали правительственный законопроект, усиливающий способность НАБУ, и правительственный законопроект о расширении возможностей НАПК. Кроме того, в целом был принят проект закона по национальным меньшинствам, учитывающий экспертные оценки Совета Европы», – отметил Шмыгаль.

По его словам, 7 декабря Кабмин выполнил четвертую рекомендацию – принял законопроект о лоббировании, учитывающий современный европейский подход и предложения гражданского общества.

«Рассчитываем, что уже на следующей неделе Европейский совет примет финальное решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе», – резюмировал Шмыгаль.

Ранее мы писали, что Верховная Рада приняла закон о языках нацменьшинств, предусматривающий постоянное ограничение на русский язык.

Добавим, что Рада приняла закон об увеличении штата НАБУ.

Также парламент вернул проверки оснований приобретения чиновниками квартир и авто до назначения на должность.

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