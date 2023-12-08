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  1. В Украине

СБУ объявила подозрение соратнику террориста Моторолы, который возглавид оккупационный «парламент днр»

21:45, 8 декабря 2023
Служба безопасности задокументировала новые преступления коллаборанта Артема Жоги.
СБУ объявила подозрение соратнику террориста Моторолы, который возглавид оккупационный «парламент днр»
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Служба безопасности Украины сообщила о новом подозрении коллаборанту Артему Жоге, который руководит «парламентом» в оккупированной части Донецка и связан с террористом «Моторолой». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что основной его задачей на этой должности является распространение кремлевского режима под видом работы псевдопарламента на временно оккупированной части региона.

Также он непосредственно участвует в распределении «бюджетных» расходов местной оккупационной администрации рф на нужды военных формирований страны-агрессора.

Ему объявлено подозрение в коллаборационной деятельности и в пособничестве государству-агрессору.

СБУ сообщает, что Жога еще в 2014 году поддержал оккупантов на востоке Украины и вместе с сыном вступил в группировку «Спарта». Там он сблизился с террористом Моторолой и стал его близким другом и соратником.

После гибели главаря сын Жоги возглавил группировку и воевал против Украины до весны 2022 года, когда он был уничтожен под Волновахой. Затем командование подразделением террористов перешло к его отцу.

По данным СБУ, в 2023 году Жога принял участие в незаконных псевдовыборах в Донецке от кремлевской партии «единая россия». По итогам фейкового плебисцита его назначили «председателем псевдопарламента днр».

Злоумышленник скрывается от правосудия на временно оккупированной территории.

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