СБУ оголосила підозру соратнику терориста Мотороли, який очолив окупаційний «парламент днр»

Служба безпеки задокументувала нові злочини колаборанта Артема Жоги.

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про нову підозру колаборанту Артему Жозі, який керував «парламентом» в окупованій частині Донецька і був пов'язаний з терористом «Моторолою». Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Зазначається, що основним його завданням на цій «посаді» є поширення кремлівського режиму під виглядом роботи псевдопарламенту на тимчасово окупованій частині регіону.

Також він бере безпосередню участь у розподіленні «бюджетних» видатків місцевої окупаційної адміністрації рф на потреби військових формувань країни-агресора.

Йому оголошено підозру у колабораційній діяльності та у пособництві державі-агресору.

СБУ повідомляє, що Жога ще у 2014 році підтримав окупантів на сході України та разом із сином вступив до угруповання «Спарта». Там він зблизився з терористом «Моторолою» та став його близьким другом і соратником.

Після загибелі ватажка син Жоги очолив угруповання і воював проти України до весни 2022 року, коли його було знищено під Волновахою. Потім командування підрозділом терористів перейшло до його батька.

За даними СБУ, у 2023 році він взяв участь у незаконних псевдовиборах у Донецьку від кремлівської партії «єдина росія». За підсумками фейкового плебісциту Жогу призначили «головою псевдопарламенту днр».



Зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.

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