У Раді заявили, що напрацьовуються ініціативи, спрямовані на зменшення перевірок бізнесу

У парламенті зазначили, що зменшення перевірок зможе розвантажити контролюючі органи.

Фото: minfin.com.ua

Народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Олексій Мовчан повідомив, що Комітет активно працює над низкою законодавчих ініціатив, які передбачають впровадження якісних і справедливих правил гри для бізнесу в Україні, передає офіційний сайт парламенту.

За його словами, передовсім це стосується питань ліцензування, різноманітних перевірок, а також зовнішньоекономічної діяльності тих підприємців, які вирішили спробували себе на відкритих для нас ринках. Остання сфера зараз набула особливої актуальності в Україні.

«Наразі є зареєстровані відповідні законодавчі ініціативи: частина з них урядові, а частина – депутатські. Деякі з них потребують доопрацювання. Важливою особливістю є те, що на період війни в Україні запроваджується декларативний принцип для продовження дозволів та ліцензій. Процедура не потребує якогось додаткового рішення від повноважного органу. Що стосується перевірок, то законопроєкт №5837 пропонує впровадження механізму цивільно-правового страхування. Тобто підприємець не чекає на перевірку, а декларує відповідність вимогам і страхує свою діяльність», - пояснив парламентарій.

Він додав, що зменшення перевірок розвантажують контролюючі органи. І такий підхід стосується різних видів бізнесу, за винятком особливо небезпечних, де є ризики для життя і здоров’я людей.

«Окремий блок ініціатив стосується зовнішньоекономічної діяльності. Експорт - це сьогодні «кров» нашої економіки й це завжди про майбутнє. Відповідно, законопроєкт №5167 передбачає спрощення процедур отримання експортних ліцензій на різні види продукції», - зазначив політик.

За словами нардепа, загальна якість законодавства та євроінтеграційні кроки України позитивно впливають на бізнес.

«Наприклад, ми говоримо про криміналізацію контрабанди. Це питання буде незабаром винесене на розгляд у зал Верховної Ради в другому читанні, оскільки це частина наших євроінтеграційних зобов’язань. Це позитивно впливатиме на наше бізнес-середовище, адже контрабанда створює дисбаланс. Те ж стосується судової реформи, оскільки це захист прав власності та прав підприємців», - наголосив народний депутат.

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