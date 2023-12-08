В Раде заявили, что нарабатываются инициативы, направленные на уменьшение проверок бизнеса

В парламенте отметили, что уменьшение проверок разгрузит контролирующие органы.

Фото: minfin.com.ua

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан сообщил, что Комитет активно работает над рядом законодательных инициатив, предусматривающих внедрение качественных и справедливых правил игры для бизнеса в Украине, передает официальный сайт парламента.

По его словам, прежде всего, это касается вопросов лицензирования, различных проверок, а также внешнеэкономической деятельности тех предпринимателей, которые решили попробовать себя на открытых для нас рынках. Последняя сфера сейчас приобрела особую актуальность в Украине.

«Сейчас зарегистрированы соответствующие законодательные инициативы: часть из них правительственные, а часть – депутатские. Некоторые из них нуждаются в доработке. Важной особенностью является то, что в период войны в Украине вводится декларативный принцип для продления разрешений и лицензий. Процедура не требует дополнительного решения от полномочного органа. Что касается проверок, то законопроект №5837 предлагает внедрение механизма гражданско-правового страхования. То есть предприниматель не ждет проверки, а декларирует соответствие требованиям и страхует свою деятельность», - пояснил парламентарий.

Он добавил, что уменьшение проверок разгружается контролирующими органами. И такой подход касается разных видов бизнеса, за исключением особо опасных, где есть риски для жизни и здоровья людей.

«Отдельный блок инициатив касается внешнеэкономической деятельности. Экспорт – это сегодня «кровь» нашей экономики и это всегда о будущем. Соответственно, законопроект №5167 предусматривает упрощение процедур получения экспортных лицензий на разные виды продукции», - отметил политик.

При словам нардепа, общее качество законодательства и евроинтеграционные шаги Украины положительно влияют на бизнес.

«Например, мы говорим о криминализации контрабанды. Этот вопрос будет вскоре вынесен на рассмотрение в зал Верховной Рады во втором чтении, поскольку это часть наших евроинтеграционных обязательств. Это будет положительно влиять на нашу бизнес-среду, ведь контрабанда создает дисбаланс. То же касается судебной реформы, поскольку это защита прав собственности и прав предпринимателей», – подчеркнул народный депутат.

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