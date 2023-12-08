Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Хозяйственный суд Одесской области возобновляет работу после хакерской атаки – стало известно, когда возобновят рассмотрение дел в судебных заседаниях

Рассмотрение дел в судебных заседаниях будет начато с 15 декабря после окончания работ в залах судебных заседаний.

Специализированную антикоррупционную прокуратуру отделяют от Офиса Генпрокурора, — Верховная Рада приняла закон

Парламент принял в целом закон, согласно которому САП как самостоятельное структурное подразделение Офиса Генерального прокурора ликвидируется Генпрокурором по представлению руководителя САП в 3-дневный срок со дня получения такого представления Генпрокурором.

Верховная Рада отменила правки Лозового, – будут новые правила исчисления сроков досудебного расследования

Верховная Рада приняла закон об отмене правок Лозового: изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до 1 января 2024 года.

Верховная Рада приняла закон о языках нацменьшинств, предусматривающий постоянное ограничение на русский язык

Из закона о нацменьшинствах изымается действующая норма о том, что на период военного положения и в течение пяти лет со дня его отмены или прекращения к русскому языку применяются ограничения – эти ограничения будут постоянными.

Верховная Рада вернула проверки оснований приобретения чиновниками квартир и авто до назначения на должность

Верховная Рада расширила полномочия НАПК по проверкам деклараций чиновников по требованию Еврокомиссии.

  1. Законодательство

В Раде заявили, что нарабатываются инициативы, направленные на уменьшение проверок бизнеса

17:05, 8 декабря 2023
В парламенте отметили, что уменьшение проверок разгрузит контролирующие органы.
В Раде заявили, что нарабатываются инициативы, направленные на уменьшение проверок бизнеса
Фото: minfin.com.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

Народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по экономическому развитию Алексей Мовчан сообщил, что Комитет активно работает над рядом законодательных инициатив, предусматривающих внедрение качественных и справедливых правил игры для бизнеса в Украине, передает официальный сайт парламента.

По его словам, прежде всего, это касается вопросов лицензирования, различных проверок, а также внешнеэкономической деятельности тех предпринимателей, которые решили попробовать себя на открытых для нас рынках. Последняя сфера сейчас приобрела особую актуальность в Украине.

  «Сейчас зарегистрированы соответствующие законодательные инициативы: часть из них правительственные, а часть – депутатские. Некоторые из них нуждаются в доработке. Важной особенностью является то, что в период войны в Украине вводится декларативный принцип для продления разрешений и лицензий. Процедура не требует дополнительного решения от полномочного органа. Что касается проверок, то законопроект №5837 предлагает внедрение механизма гражданско-правового страхования. То есть предприниматель не ждет проверки, а декларирует соответствие требованиям и страхует свою деятельность», - пояснил парламентарий.

Он добавил, что уменьшение проверок разгружается контролирующими органами. И такой подход касается разных видов бизнеса, за исключением особо опасных, где есть риски для жизни и здоровья людей.

«Отдельный блок инициатив касается внешнеэкономической деятельности. Экспорт – это сегодня «кровь» нашей экономики и это всегда о будущем. Соответственно, законопроект №5167 предусматривает упрощение процедур получения экспортных лицензий на разные виды продукции», - отметил политик.

При словам нардепа, общее качество законодательства и евроинтеграционные шаги Украины положительно влияют на бизнес.

«Например, мы говорим о криминализации контрабанды. Этот вопрос будет вскоре вынесен на рассмотрение в зал Верховной Рады во втором чтении, поскольку это часть наших евроинтеграционных обязательств. Это будет положительно влиять на нашу бизнес-среду, ведь контрабанда создает дисбаланс. То же касается судебной реформы, поскольку это защита прав собственности и прав предпринимателей», – подчеркнул народный депутат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександра Вітушинська
    Олександра Вітушинська
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Любов Коваль
    Любов Коваль
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Андрій Леонтович
    Андрій Леонтович
    суддя Київського окружного адміністративного суду