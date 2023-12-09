Как предлагают урегулировать вопросы судей-«пятилеток» в финальной редакции законопроекта о судейской карьере

Стало известно, как планируют завершить процедуры оценивания судей-«пятилеток» в финальной редакции законопроекта о судейской карьере.

Вскоре Верховная Рада планирует принять во втором чтении и в целом законопроект 10140-д «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры». Профильный Комитет по вопросам правовой политики 7 декабря согласовал поправки ко второму чтению.

Следовательно, согласно сравнительной таблице, в п. 17 раздела XII «Заключительные и переходные положения» Закона «О судоустройстве и статусе судей» предлагается определить, что «полномочия судей, назначенных на должность сроком на пять лет до вступления в силу настоящего Закона, прекращаются с окончанием срока, на который они были назначены.

При подтверждении соответствия занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 этого раздела судьи, полномочия которых прекратились в связи с истечением срока, на который они были назначены (кроме судей, уволенных с должности), назначаются на должность судьи в суд, в который они были назначены или переведены (кроме временного перевода путем командировки) на день прекращения полномочий».

В свою очередь подтверждение соответствия по п. 20 будет происходить следующим образом.

«20. Соответствие занимаемой должности судьи, который назначен на должность сроком на пять лет или избран судьей бессрочно до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», оценивается коллегиями Высшей квалификационной комиссии судей Украины в порядке, определенном настоящим Законом , по правилам, которые действовали до дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры», и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.

По результатам такого оценивания коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а в случаях, предусмотренных настоящим Законом, – пленарный состав Комиссии, принимает решение о соответствии или несоответствии судьи занимаемой должности. Такое решение принимается по правилам, предусмотренным настоящим Законом, для принятия решения о подтверждении или неподтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде.

Выявление по результатам такого оценивания несоответствия судьи занимаемой должности по критериям компетентности, профессиональной этики или добродетели или отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности по решению Высшего совета правосудия на основании представления соответствующей коллегии или пленарного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Отказом от прохождения оценивания судьи на соответствие занимаемой должности считается систематическая (трижды) неявка судьи на любой из этапов такой оценки при отсутствии для этого уважительных причин или отсутствии информации о причинах неявки.

Факт отказа судьи от прохождения оценивания соответствие занимаемой должности устанавливается решением Комиссии в пленарном составе. При принятии такого решения в заседании Комиссии может участвовать представитель Общественного совета добропорядочности.

В случае систематической (трижды) неявки судьи на любой из этапов оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссия может рассмотреть вопрос о соответствии такого суда занимаемой должности в его отсутствие».

Также Заключительные положения дополнят пунктами 20-1 и 20-2 следующего содержания:

«20-1. Если Высшим советом правосудия отказано в удовлетворении представления Высшей квалификационной комиссии судей Украины об увольнении судьи в связи с его несоответствием занимаемой должности, он считается таким, чье соответствие занимаемой должности не оценено в соответствии с подпунктом 4 пункта 161 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины

В таком случае оценивание соответствия такого судьи занимаемой должности продолжается Высшей квалификационной комиссией судей Украины в пленарном составе из стадии, определенной Высшим советом правосудия в решении об отказе в удовлетворении представления об увольнении такого судьи.

Если Высшим советом правосудия не определена такая стадия, оценивание продолжается со стадии, определенной Высшей квалификационной комиссией судей Украины, с учетом мотивов решения Высшего совета правосудия об отказе в удовлетворении представления об увольнении такого судьи, включая решения, принятые Высшим советом правосудия до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины об усовершенствовании процедур судейской карьеры».

20-2. Судья, указанный в абзаце первом пункта 20 этого раздела, который после вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры» по результатам квалификационного оценивания в рамках конкурса на должность судьи апелляционного суда, высшего специализированного суда или Верховного Суда в пределах своей специализации подтвердил способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, считается прошедшим оценивание и подтвердившим соответствие занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела».

Кроме того, пункты 21 и 29-1 законодатели предлагают изложить в следующей редакции:

«21. Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершает процедуры квалификационного оценивания, начатые до вступления в силу настоящего Закона, по правилам, действовавшим на день начала такого квалификационного оценивания, и с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. Судьи, которые по результатам этих процедур подтвердили возможность осуществлять правосудие в соответствующем суде, не проходят процедуру оценивания для подтверждения соответствия занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела.

Процедуры первичного квалификационного оценивания, начатые в соответствии с Законом Украины «Об обеспечении права на справедливый суд» и незавершенные по состоянию на день вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании процедур судейской карьеры», завершаются коллегиями Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Судьи, которые в рамках таких процедур первичного квалификационного оценивания не явились для сдачи экзамена, проходят процедуру оценивания для подтверждения соответствия занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела.

Судьи, которые в рамках таких процедур первичного квалификационного оценивания не подтвердили возможность осуществления правосудия в соответствующем суде, на основании представления коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины отстраняются Высшим советом правосудия от осуществления правосудия и проходят процедуру оценивания для подтверждения соответствия занимаемой должности в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела .

29-1. Высшая квалификационная комиссия судей Украины, созданная в соответствии с настоящим Законом, завершает конкурсные процедуры, начатые Высшей квалификационной комиссией судей Украины до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законов Украины о деятельности органов судейского управления » по правилам, действовавшим на день начала таких процедур».

Автор: Наталья Мамченко

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