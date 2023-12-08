В Харьковской области будут судить владелицу салона красоты, которая выпытывала у клиентов данные об ВСУ

Женщина передавала врагу данные о местах дислокации подразделений украинских сил обороны на территории г. Изюм и прилегающих населенных пунктов.

В Харьковской области направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летней женщины по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенного в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, обвиняемая собирала в интересах врага разведывательную информацию о дислокации ВСУ на территории Изюмского района. Женщина была владелицей салона красоты в Изюме и имела широкий круг контактов среди местных жителей.

«Под видом дружеских разговоров со своими клиентами она «выпытывала» у них разведывательную информацию, которую отправляла через мессенджер кураторке в рф. Женщина передавала данные о местах дислокации подразделений украинских сил обороны на территории г. Изюм и прилегающих населенных пунктов, а также сведения о составе и направлениях движения военной техники», - пишет прокуратура.

Отмечается, что куратором оказалась ее знакомая тоже жительница г. Изюм, которая после захвата района российскими войсками добровольно начала сотрудничать с врагом и заняла должность «руководителя отделения пенсионного фонда Изюмского района». В преддверии деоккупации она сбежала на территорию россии.

Правоохранители разоблачили женщину, сейчас она находится под стражей. Обвинительный акт будет рассмотрен в Дзержинском районном суде г. Харькова.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет.

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