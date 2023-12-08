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  1. В Україні

На Харківщині судитимуть власницю салону краси, яка випитувала у клієнтів дані про ЗСУ

21:26, 8 грудня 2023
Жінка передавала ворогу дані про місця дислокації підрозділів українських Сил оборони на території м. Ізюм та прилеглих населених пунктів.
На Харківщині судитимуть власницю салону краси, яка випитувала у клієнтів дані про ЗСУ
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На Харківщині направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, обвинувачена збирала в інтересах ворога розвідувальну інформацію про дислокацію ЗСУ на території Ізюмського району. Жінка була власницею салону краси в м. Ізюм та мала широке коло контактів серед місцевих жителів. 

«Під виглядом дружніх розмов зі своїми клієнтами вона «випитувала» у них розвідувальну інформацію, яку відправляла через месенджер кураторці в рф. Жінка передавала дані про місця дислокації підрозділів українських Сил оборони на території м. Ізюм та прилеглих населених пунктів, а також відомості про склад та напрямки руху військової техніки», - пише прокуратура.

Зазначається, що кураторкою виявилась її знайома, теж мешканка м. Ізюм, яка після захоплення району російськими військами добровільно почала співпрацювати з ворогом і зайняла посаду «керівника відділення пенсійного фонду Ізюмського району». Напередодні деокупації вона втекла на територію рф.

Правоохоронці викрили жінку, нині вона перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Зловмисниці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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