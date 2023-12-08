На Харківщині судитимуть власницю салону краси, яка випитувала у клієнтів дані про ЗСУ

Жінка передавала ворогу дані про місця дислокації підрозділів українських Сил оборони на території м. Ізюм та прилеглих населених пунктів.

На Харківщині направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактом поширення інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненого в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, обвинувачена збирала в інтересах ворога розвідувальну інформацію про дислокацію ЗСУ на території Ізюмського району. Жінка була власницею салону краси в м. Ізюм та мала широке коло контактів серед місцевих жителів.

«Під виглядом дружніх розмов зі своїми клієнтами вона «випитувала» у них розвідувальну інформацію, яку відправляла через месенджер кураторці в рф. Жінка передавала дані про місця дислокації підрозділів українських Сил оборони на території м. Ізюм та прилеглих населених пунктів, а також відомості про склад та напрямки руху військової техніки», - пише прокуратура.

Зазначається, що кураторкою виявилась її знайома, теж мешканка м. Ізюм, яка після захоплення району російськими військами добровільно почала співпрацювати з ворогом і зайняла посаду «керівника відділення пенсійного фонду Ізюмського району». Напередодні деокупації вона втекла на територію рф.

Правоохоронці викрили жінку, нині вона перебуває під вартою. Обвинувальний акт розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Зловмисниці загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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