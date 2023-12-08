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Мінкульт закликав українців не просувати російський пропагандиський серіал «Слово пацана»

16:43, 8 грудня 2023
У Мінкульті назвали кримінальний серіал «Слово пацана» ворожою пропагандою та закликали не популяризувати його в Україні.
Мінкульт закликав українців не просувати російський пропагандиський серіал «Слово пацана»
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Міністерство культури та інформаційної політики закликало українців не популяризувати російський пропагандиський серіал «Слово пацана». Лідерів думок, які продовжують поширювати ворожий контент, закликали припинити «підігрувати» окупантам.

Як йдеться в заяві пресслужби, захист України покладено не тільки на ЗСУ, а й на кожну людину. Всі, хто вибирає український контент, а не російський, також чинить опір ворогові.

«В українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, поширюється серіал російського виробництва, який прямо поширює насильство, кримінал і естетику, притаманну країні-агресорці. Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни неприпустимо», - йдеться в заяві.

Відзначається, що російський контент не транслюється на офіційних українських платформах, тому знайти його можна на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями. Вже 22 таких медіасервіси включені до переліку тих, які не можуть транслюватися в Україні.

«Для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити поширення російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, щоб запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо підлітків», - йдеться у повідомленні.

Водночас блогери, як йдеться у заяві, продовжують просування ворожого контенту, свідомо чи несвідомо, підіграють окупантам. Адже споживаючи і поширюючи продукт, вироблений державою-агресором, вони побічно долучаються до фінансування армії рф. Тому через просування культури ворога гинуть наші люди - і військові, і цивільні.

«Закликаємо лідерів думок і кожного громадянина України усвідомлено ухвалити рішення і назавжди припинити споживання російського продукту. Ми повинні бути єдиними у своїй позиції. Пам'ятаємо, що, пускаючи російський контент в наш інформаційний простір, ми програємо. Наша велика перемога складається з невеликих виборів на користь України», - йдеться у заяві Мінкульту.

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