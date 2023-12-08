Господарський суд Одеської області відновлює роботу після хакерської атаки – стало відомо, коли відновлять розгляд справ у судових засіданнях

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15 грудня після закінчення робіт у залах судових засідань.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Господарський суд Одеської області зазнав хакерської атаки. Через це з 30 листопада 2023 року доступ до електронної пошти суду, офіційного веб-сайту суду на порталі «Судова влада», підсистеми «Електронний суд», функціоналу автоматизованої системи документообігу суду призупинено з незалежних від суду причин.

Разом з тим, 8 грудня у суді повідомили, що відновили реєстрацію вхідної кореспонденції і автоматичний розподіл справ.

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15.12.2023, після закінчення робіт у залах судових засідань

«Повідомляємо, що рішенням зборів суддів Господарського суду Одеської області від 07.12.2023 було встановлено особливий режим роботи суду в умовах подолання наслідків хакерської атаки.

З 8 грудня в суді в порядку черговості організовано електронну реєстрацію вхідної кореспонденції, яка надійшла з 30.11.2023.

Фахівцями і надалі вживаються необхідні заходи для обмеження шкоди для критичних систем і збереження даних.

Відновлювальні роботи по забезпеченню роботи функціонування залів судових засідань тривають.

Розгляд судових справ у судових засіданнях відбудеться з 15 грудня.

Сподіваємось на розуміння, йдемо разом до Перемоги!» - зазначили у суді.

Автор: Наталя Мамченко

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