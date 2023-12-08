Хозяйственный суд Одесской области возобновляет работу после хакерской атаки – стало известно, когда возобновят рассмотрение дел в судебных заседаниях

Рассмотрение дел в судебных заседаниях будет начато с 15 декабря после окончания работ в залах судебных заседаний.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Хозяйственный суд Одесской области подвергся хакерской атаке. Поэтому с 30 ноября 2023 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале «Судебная власть», подсистеме «Электронный суд», функционалу автоматизированной системы документооборота суда приостановлен по независимым от суда причинам.

Вместе с тем, 8 декабря в суде сообщили, что возобновили регистрацию входящей корреспонденции и автоматическое распределение дел.

Рассмотрение дел в судебных заседаниях будет начато с 15.12.2023, после окончания работ в залах судебных заседаний

«Сообщаем, что решением собрания судей Хозяйственного суда Одесской области от 07.12.2023 был установлен особый режим работы суда в условиях преодоления последствий хакерской атаки.

С 8 декабря в суде в порядке очередности организована электронная регистрация входящей корреспонденции, которая поступила с 30.11.2023.

Специалистами и дальше предпринимаются необходимые меры для ограничения ущерба для критических систем и хранения данных.

Восстановительные работы по обеспечению работы функционирования залов судебных заседаний продолжаются.

Рассмотрение судебных дел в судебных заседаниях состоится 15 декабря.

Надеемся на понимание, идем вместе к Победе!» – отметили в суде.

Автор: Наталья Мамченко

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