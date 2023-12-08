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Человеческое достоинство и свобода как конституционные ценности: лекция судей Конституционного Суда Украины

17:00, 8 декабря 2023
Во время лекции внимание слушателей судьи сосредоточили на содержании человеческого достоинства, концепциях относительно человеческого достоинства и свободы, отдельных предписаниях Конституции Украины и конституций зарубежных стран.
Человеческое достоинство и свобода как конституционные ценности: лекция судей Конституционного Суда Украины
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Судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Александр Петришин и Галина Юровская провели лекцию на тему человеческого достоинства и свободы как конституционных ценностей.

Під час лекції увагу слухачів судді зосередили на змісті людської гідності, концепціях щодо людської гідності і свободи, окремих приписах Конституції України та конституцій зарубіжних країн, а також юридичних позиціях Конституційного Суду України та позиціях Європейського суду з прав людини щодо захисту права людини на гідність, свободу та особисту недоторканність.

Зокрема, ішлося про те, що для кожної країни найважливішим юридичним документом є її конституція, яка встановлює права і свободи людини, обов’язки держави тощо. Так, стаття 3 Конституції України визначає гідність людини як найвищу соціальну цінність. Стаття 21 Основного Закону наголошує, що усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними. Водночас стаття 28 гарантує кожному право на повагу до його гідності, а стаття 68 установлює обов’язок кожного «не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей».

Конституційний Суд України в Рішенні від 29 грудня 1999 року зазначав, що «невід’ємне право кожної людини на життя нерозривно поєднано з її правом на людську гідність». У Рішенні від 16 вересня 2021 року Суд наголошував, що «людина є скарбом Природи, звідки й походять притаманні людині за народженням права і свободи, тобто ті, що природні. Людська гідність як джерело всіх прав і свобод людини та їх основа є однією із засадничих цінностей українського конституційного ладу».

Людська гідність як основна соціальна цінність та джерело прав і свобод людини визнана багатьма державами і міжнародним правом. У більшості основних міжнародних актів ідеться про захист людської гідності і свободи, заборону катувань та будь-якого нелюдського поводження, зокрема в Загальній Декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 1966 р., Конвенції ООН від 10 грудня 1984 року. У Конституції ФРН «гідність людини є недоторканною», а обов’язок усіх органів державної влади – поважати і захищати її.

Переглянувши лекцію, слухачі дізнаються про погляди відомого польського правознавця Марека Новицького, основи вчення мислителя Еразма Роттердамського, ідеолога реформації Мартіна Лютера та ін.

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