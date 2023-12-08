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Минкульт призвал украинцев не продвигать российский пропагандистский сериал «Слово пацана»

16:43, 8 декабря 2023
В Минкульте назвали криминальный сериал «Слово пацана» враждебной пропагандой и призвали не популяризировать его в Украине.
Минкульт призвал украинцев не продвигать российский пропагандистский сериал «Слово пацана»
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Министерство культуры и информационной политики призвало украинцев не популяризировать российский пропагандистский сериал «Слово пацана». Лидеры мнений, которые продолжают распространять враждебный контент, призвали прекратить «подыгрывать» оккупантам.

Как говорится в заявлении прессслужбы, защита Украины возложена не только на ВСУ, но и на каждого человека. Все, кто выбирает украинский контент, а не российский, также сопротивляется врагу.

«В украинском интернет-пространстве, в частности среди подростков, распространяется сериал российского производства, прямо распространяющий насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессорке. Он содержит враждебную пропаганду, бытование которой в Украине в условиях войны недопустимо», – говорится в заявлении.

Отмечается, что российский контент не транслируется на официальных украинских платформах, поэтому найти его можно на пиратских и российских ресурсах, являющихся незаконными действиями. Уже 22 таких медиасервиса включены в список тех, которые не могут транслироваться в Украине.

«Для информационной безопасности нашего государства важно прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы врага, чтобы предотвратить влияние российских информационно-психологических операций на украинцев, особенно подростков», - говорится в сообщении.

В то же время блоггеры, как говорится в заявлении, продолжают продвижение враждебного контента, сознательно или безотчетно, подыгрывают оккупантам. Ведь потребляя и распространяя продукт, произведенный государством-агрессором, они косвенно приобщаются к финансированию армии рф. Поэтому из-за продвижения культуры врага гибнут наши люди – и военные, и гражданские.

«Призываем лидеров мнений и каждому гражданину Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потребление российского продукта. Мы должны быть единственными в своей позиции. Помним, что, пуская русский контент в наше информационное пространство, мы проигрываем. Наша большая победа состоит из небольших выборов в пользу Украины», – говорится в заявлении Минкульта.

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