Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати підвищать «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн

Для тих членів Вищої ради правосуддя, які наразі вже отримують винагороду у 354 тисячі грн, нічого не зміниться, але для інших народні обранці готують гарні новини.

Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів

Багато кандидатів вирішили відмовитися від посад суддів, а усі вакантні посади суддів Господарського суду Запорізької області заповнити не вдалося.

Господарський суд Одеської області відновлює роботу після хакерської атаки – стало відомо, коли відновлять розгляд справ у судових засіданнях

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15 грудня після закінчення робіт у залах судових засідань.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відокремлюють від Офісу Генпрокурора, — Верховна Рада прийняла закон

Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором.

Верховна Рада скасувала правки Лозового, - будуть нові правила обчислення строків досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада прийняла закон про мови нацменшин, який передбачає постійне обмеження на російську мову

13:55, 8 грудня 2023
З закону про нацменшини вилучається чинна норму про те, що на період воєнного стану та протягом п’яти років з дня його скасування або припинення до російської мови застосовуються обмеження – ці обмеження будуть постійними.
Верховна Рада прийняла закон про мови нацменшин, який передбачає постійне обмеження на російську мову
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

8 грудня Верховна Рада прийняла в цілому як закон альтернативний до Урядового законопроект 10288-1 про мови національних меншин. Цей проект 5 грудня зареєстрували народні депутати Микита Потураєв, Володимир В’ятрович, Давид Арахамія та інші.

Він передбачає повністю викреслити із Прикінцевих положень Закону про нацменшини чинну норму про те, що на період воєнного стану та протягом п’яти років з дня його скасування або припинення до державної (офіційної) мови держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, не застосовуються положення частин другої, третьої, одинадцятої статті 10 цього Закону.

Натомість, запроваджуються постійні обмеження на використання російської мови без будь-яких часових рамок, які передбачає чинний закон про нацменшини і законопроект Кабміну.

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина раніше заявила, що «вирішено все ж таки створити додаткові запобіжники, які унеможливлять просочування російських наративів і пропаганди. Йдеться про певні обмеження щодо державної мови країни-агресора, країни-окупанта. Вони червоною ниткою пронизують сам законопроект».

Як відомо, Єврокомісія рекомендує схвалити рамки переговорів про вступ України до ЄС, після того, як Україна зокрема ухвалить закон, яким врахує решту рекомендацій Венеціанської комісії від червня і жовтня 2023 року, пов’язаних із законом про національні меншини, а також врахує рекомендації Венеціанської комісії, пов’язані із законами про державну мову, ЗМІ й освіту.

9 жовтня 2023 року Венеційська комісія оприлюднила Висновок до Закону «Про внесення змін до Закону «Про національні меншини (спільноти) України» щодо деяких питань реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України» №3389-ІХ (законопроект 9610), в якому все ще містяться «деякі зауваження».

Нагадаємо, Венеційська комісія назвала законні обмеження щодо використання російської мови такими, що «продовжені на надто тривалий період». «Заборона використання (все ще) найпоширенішої мови меншини в країні протягом кількох років після закінчення загарбницької війни навряд чи відповідатиме умовам законних обмежень», - підкреслила Венеційська комісія у пунктах 38-39 свого Висновку, ухваленого на пленарній сесії 6-7 жовтня 2023 року. Як і стосовно попереднього висновку «Венеційки» від червня 2023 року, ця «порада» стосовно російської мови викликала певне обурення в українському суспільстві.

Згодом, як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін повідомив про реєстрацію у парламенті законопроекту 10288 «щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах». Разом з тим, цей законопроект викликав критику вже українських політиків через наявність натяку на перспективи можливості використання російської мови. Тож, врешті парламент ухвалив альтернативний законопроект про повне обмеження російської мови.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео