Верховная Рада приняла закон о языках нацменьшинств, предусматривающий постоянное ограничение на русский язык

Из закона о нацменьшинствах изымается действующая норма о том, что на период военного положения и в течение пяти лет со дня его отмены или прекращения к русскому языку применяются ограничения – эти ограничения будут постоянными.

8 декабря Верховная Рада приняла в целом как закон альтернативный правительственному законопроекту 10288-1 о языках национальных меньшинств. Этот проект 5 декабря зарегистрировали народные депутаты Никита Потураев, Владимир Вятрович, Давид Арахамия и другие.

Он предполагает полностью вычеркнуть из Заключительных положений Закона о нацменьшинствах действующую норму о том, что на период военного положения и в течение пяти лет со дня его отмены или прекращения к государственному (официальному) языку государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством- оккупантом, не применяются положения частей второй, третьей, одиннадцатой статьи 10 настоящего Закона.

Вводятся постоянные ограничения на использование русского языка без каких-либо временных рамок, которые предусматривает действующий закон о нацменьшинствах и законопроект Кабмина.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что «решено все же создать дополнительные предохранители, которые предотвратят распространение российских нарративов и пропаганды. Речь идет об определенных ограничениях по государственному языку страны-агрессора, страны-оккупанта. Они красной нитью пронизывают сам законопроект».

Как известно, Еврокомиссия рекомендует одобрить рамки переговоров о вступлении Украины в ЕС, после того как Украина в частности примет закон, которым учтет остальные рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с законом о национальных меньшинствах, а также учтет рекомендации Венецианской комиссии, связанные с законами о государственном языке, СМИ и образовании.

9 октября 2023 года Венецианская комиссия обнародовала Заключение к Закону «О внесении изменений в Закон «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины» по некоторым вопросам реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины» №3389-ІХ (законопроект 9610), в котором все еще содержатся «некоторые замечания».

Напомним, Венецианская комиссия назвала законные ограничения по использованию русского языка «продолженными на слишком длительный период». «Запрет на использование (все еще) наиболее распространенного языка меньшинства в стране в течение нескольких лет после окончания захватнической войны вряд ли будет соответствовать условиям законных ограничений», - подчеркнула Венецианская комиссия в пунктах 38-39 своего Заключения, принятого на пленарной сессии 6-7 октября 2023 года. Как и по предварительному выводу «Венецианки» от июня 2023 года, этот «совет» по русскому языку вызвал определенное возмущение в украинском обществе.

Впоследствии, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин сообщил о регистрации в парламенте законопроекта 10288 «об учете экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах». Вместе с тем, этот законопроект вызвал критику уже украинских политиков из-за намека на перспективы возможности использования русского языка. В итоге парламент принял альтернативный законопроект о полном ограничении русского языка.

Автор: Наталья Мамченко

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