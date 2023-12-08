Обеспечивал оккупантов жильем и продуктами: экс-сотрудника Управления госохраны приговорили к 15 годам за решеткой

Предатель выполнял приказы командиров вооруженных сил России, поселил их в своем доме, готовил для них еду, вместе с оккупантами отбирал продукты питания и имущество у местных жителей.

Бывший сотрудник Службы Департамента охраны объектов УГО Украины, который обеспечивал оккупантов жильем и продуктами, приговорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что экс-сотрудник Управления государственной охраны 24 февраля 2022 года не явился на службу без уважительных причин в условиях введенного военного положения. Он нарушил присягу и перешел на сторону врага.

В момент захвата села Новая Басань на Черниговщине мужчина находился дома после больничного. Вместо возвращения к месту службы в Киеве, он пошел на сотрудничество с врагом.

«Предатель выполнял приказы командиров вооруженных сил России, поселил их в своем доме, готовил для них еду, вместе с оккупантами отбирал продукты питания и имущество у местных жителей. Он также участвовал в разграблении товаров из местного магазина и оружием осуществлял патрулирование населенного пункта.

Оккупанты бросили предателя во время бегства из Черниговской области несмотря на то, что он пытался сесть на вражескую бронетехнику с сумками с награбленным. Он был задержан после освобождения села следователями ГБР», — говорится в сообщении.

Суд признал экс-правоохранителя в государственной измене и самовольном уходе из воинской части или места службы (ч. 2 ст. 111 и ч. 5 ст. 407 УК Украины).

Приговор вступает в силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы. До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.

Обвинения в суде поддерживали прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.