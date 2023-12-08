Забезпечував окупантів житлом і продуктами: ексспівробітника Управління держохорони засуджено до 15 років за ґратами

Зрадник виконував накази командирів збройних сил рф, поселив їх у своєму помешканні, готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та майно у місцевих мешканців.

Колишнього співробітника Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України, який забезпечував окупантів житлом і продуктами, засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що ексспівробітник Управління державної охорони 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах запровадженого воєнного стану. Він порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога.

На момент захоплення села Нова Басань на Чернігівщині чоловік перебував вдома після лікарняного. Замість повернення до місця служби у Києві він пішов на співпрацю з ворогом.

«Зрадник виконував накази командирів збройних сил рф, поселив їх у своєму помешканні, готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та майно у місцевих мешканців. Він також брав участь у розграбуванні товарів з місцевого магазину та зі зброєю здійснював патрулювання населеного пункту.

Окупанти кинули зрадника під час втечі з Чернігівської області, не зважаючи на те, що він намагався сісти на ворожу бронетехніку з сумками із награбованим. Його було затримано після звільнення села слідчими ДБР», — йдеться у повідомленні.

Суд визнав експравоохоронця у державній зраді та самовільному залишенні військової частини або місця служби (ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 407 КК України).

Вирок набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Обвинувачення у суді підтримували прокурори Офісу Генерального прокурора.

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