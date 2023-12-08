Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати підвищать «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн

Для тих членів Вищої ради правосуддя, які наразі вже отримують винагороду у 354 тисячі грн, нічого не зміниться, але для інших народні обранці готують гарні новини.

Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів

Багато кандидатів вирішили відмовитися від посад суддів, а усі вакантні посади суддів Господарського суду Запорізької області заповнити не вдалося.

Господарський суд Одеської області відновлює роботу після хакерської атаки – стало відомо, коли відновлять розгляд справ у судових засіданнях

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15 грудня після закінчення робіт у залах судових засідань.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відокремлюють від Офісу Генпрокурора, — Верховна Рада прийняла закон

Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором.

Верховна Рада скасувала правки Лозового, - будуть нові правила обчислення строків досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

  1. В Україні

Забезпечував окупантів житлом і продуктами: ексспівробітника Управління держохорони засуджено до 15 років за ґратами

17:36, 8 грудня 2023
Зрадник виконував накази командирів збройних сил рф, поселив їх у своєму помешканні, готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та майно у місцевих мешканців.
Забезпечував окупантів житлом і продуктами: ексспівробітника Управління держохорони засуджено до 15 років за ґратами
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Колишнього співробітника Служби Департаменту охорони об’єктів УДО України, який забезпечував окупантів житлом і продуктами, засуджено до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що ексспівробітник Управління державної охорони 24 лютого 2022 року не з’явився на службу без поважних причин в умовах запровадженого воєнного стану. Він порушив військову Присягу та перейшов на бік ворога.

На момент захоплення села Нова Басань на Чернігівщині чоловік перебував вдома після лікарняного. Замість повернення до місця служби у Києві він пішов на співпрацю з ворогом.

«Зрадник виконував накази командирів збройних сил рф, поселив їх у своєму помешканні, готував для них їжу, разом з окупантами відбирав продукти харчування та майно у місцевих мешканців. Він також брав участь у розграбуванні товарів з місцевого магазину та зі зброєю здійснював патрулювання населеного пункту.

Окупанти кинули зрадника під час втечі з Чернігівської області, не зважаючи на те, що він намагався сісти на ворожу бронетехніку з сумками із награбованим. Його було затримано після звільнення села слідчими ДБР», — йдеться у повідомленні.

Суд визнав експравоохоронця у державній зраді та самовільному залишенні військової частини або місця служби (ч. 2 ст. 111 та ч. 5 ст. 407 КК України).

Вирок набирає чинності після закінчення строку подання апеляційної скарги. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Обвинувачення у суді підтримували прокурори Офісу Генерального прокурора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео