Нотаріуси пройшли навчання по роботі з житловими сертифікатами в рамках програми єВідновлення

Нотаріусам провели навчання по роботі з житловими сертифікатами.

Джерело фото: Дія

Після того, як власник житлового сертифіката обере бажану нерухомість і подасть заяву на бронювання коштів в застосунку Дія, саме нотаріуси – вносять відомості в Реєстр пошкодженого та знищеного майна, перевіряють припинення права власності на зруйнований об'єкт та оформлюють угоду купівлі-продажу на придбане житло.

Як повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, у рамках реалізації програми єВідновлення нотаріусам провели навчання по роботі з житловими сертифікатами.

«Принциповим є те, що заявник, він же – отримувач сертифіката – має припинити право власності на свій житловий обʼєкт тільки після того, як вже отримає рішення від комісії про надання компенсації. В разі порушення порядку дій, проведення процедури буде неможливим», - зазначили у Міністерстві.

Під час онлайн вебінару нотаріуси ознайомились з функціоналом електронного кабінету в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна, процесом оформлення документів та отримали відповіді на найбільш поширені запитання.

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