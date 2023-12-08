Нотариусы прошли обучение по работе с жилищными сертификатами в рамках программы єВідновлення

Нотариусам провели обучение по работе с жилищными сертификатами.

Источник фото: Дія

После того, как владелец жилищного сертификата выберет желаемую недвижимость и подаст заявление на бронирование средств в приложении Дія, именно нотариусы – вносят сведения в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества, проверяют прекращение права собственности на разрушенный объект и оформляют сделку купли-продажи на приобретенное жилье.

Как сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, в рамках реализации программы єВідновлення нотариусам провели обучение по работе с жилищными сертификатами.

«Принципиальным является то, что заявитель, он же – получатель сертификата – должен прекратить право собственности на свой жилищный объект только после того, как уже получит решение от комиссии о предоставлении компенсации. В случае нарушения порядка действий проведение процедуры будет невозможным», - отметили в Министерстве.

Во время онлайн вебинара нотариусы ознакомились с функционалом электронного кабинета в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества, процессом оформления документов и получили ответы на наиболее распространенные вопросы.

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