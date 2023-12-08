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Верховна Рада повернула перевірки підстав набуття чиновниками квартир та авто до призначення на посаду

13:46, 8 грудня 2023
Верховна Рада розширила повноваження НАЗК з перевірок декларацій чиновників на вимогу Єврокомісії.
Верховна Рада повернула перевірки підстав набуття чиновниками квартир та авто до призначення на посаду
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Парламент виправив норму про те, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, які вже були предметом перевірки НАЗК, а також повернув перевірки підстав набуття квартир та авто до призначення на посаду.

Отже, НАЗК незабаром зможе проводити повторні перевірки майна декларанта, а також перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення декларанта на посаду.

Відповідний законопроект  10262 Верховна Рада 8 грудня прийняла в цілому як закон «Про внесення змін до Закону «Про запобігання корупції» щодо приведення окремих положень у відповідність до висновків Європейської Комісії щодо України».

Виключається ч. 7 ст. 51-1 Закону про запобігання корупції, відповідно до якої під час проведення повної перевірки декларації НАЗК не здійснює перевірку підстав набуття об’єктів нерухомості і транспортних засобів, набутих суб’єктом декларування або членом його сім’ї у власність до дня обрання (призначення) особи на посаду, у зв’язку з перебуванням на якій в особи вперше виник обов’язок подання декларацій.

Крім того, в іншій редакції викладено ч. 5 ст. 51-3, яка наразі визначає, що не можуть бути предметом повторної перевірки відомості, зазначені за попередній період суб’єктом декларування у декларації, які вже були предметом перевірки НАЗК та за результатами перевірки яких порушень не виявлено.

Як запропонував Мінюст, повна перевірка декларації проводиться в частині об'єктів декларування, не охоплених повною перевіркою декларацій відповідного суб'єкта декларування за попередні періоди, крім випадків, коли НАЗК отримало нову інформацію щодо об'єкта, який перевірявся, або якщо наявні нові джерела інформації, що не були відомі чи не були доступні Національному агентству під час проведення попередньої повної перевірки.

Разом з тим, нагадаємо, що у законі про запобігання корупції залишаться норми, які скасували обов’язковість повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців.

Нагадаємо, що ухваленим законом про відновлення декларування (законопроект 9534) для НАЗК прибирається обов’язок повної перевірки декларацій високопоставлених посадовців. А саме, зі статті 51-3 Закону «Про запобігання корупції», яка регулює повну перевірку декларацій, вилучається слово «обов’язкова» зі словосполучення «обов’язкова повна перевірка». Також у статті 51-4 прибирається норма про те, що встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації.

По суті, це може означати, що повна перевірка декларацій службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, віднині не буде обов’язковою для НАЗК.

Крім того, чиновники зможуть не вказувати місцезнаходження нерухомості, де проживають їх діти та дружини за кордоном протягом воєнного стану.

Автор: Наталя Мамченко

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