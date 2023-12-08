Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати підвищать «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн

Для тих членів Вищої ради правосуддя, які наразі вже отримують винагороду у 354 тисячі грн, нічого не зміниться, але для інших народні обранці готують гарні новини.

Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів

Багато кандидатів вирішили відмовитися від посад суддів, а усі вакантні посади суддів Господарського суду Запорізької області заповнити не вдалося.

Господарський суд Одеської області відновлює роботу після хакерської атаки – стало відомо, коли відновлять розгляд справ у судових засіданнях

Розгляд справ у судових засіданнях буде розпочато з 15 грудня після закінчення робіт у залах судових засідань.

Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру відокремлюють від Офісу Генпрокурора, — Верховна Рада прийняла закон

Парламент ухвалив в цілому закон, за яким САП як самостійний структурний підрозділ Офісу Генерального прокурора ліквідується Генпрокурором за поданням керівника САП у 3-денний строк з дня отримання такого подання Генпрокурором.

Верховна Рада скасувала правки Лозового, - будуть нові правила обчислення строків досудового розслідування

Верховна Рада ухвалила закон про скасування правок Лозового: зміни передбачають, що нові правила будуть застосовуватися до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до 1 січня 2024 року.

  1. В Україні

У Кабміні очікують, що рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС ухвалять наступного тижня

17:25, 8 грудня 2023
Напередодні уряд схвалив законопроект щодо доброчесного лобіювання, який спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії.
У Кабміні очікують, що рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС ухвалять наступного тижня
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що вже наступного тижня Європейська рада зможе ухвалити рішення щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

«Вже сьогодні Парламент підтримав три євроінтеграційних ініціативи. У другому читанні депутати проголосували урядовий законопроєкт, який посилює спроможність НАБУ, та урядовий законопроєкт про розширення можливостей НАЗК. Окрім того, в цілому був прийнятий проєкт закону щодо національних меншин, який враховує експертні оцінки Ради Європи», – зазначив Шмигаль.

За його словами, 7 грудня Кабмін виконав четверту рекомендацію - ухвалив законопроєкт про лобіювання, який враховує сучасний європейський підхід та пропозиції громадянського суспільства.

«Розраховуємо, що вже наступного тижня Європейська рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в Європейському Союзі», – резюмував Шмигаль.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла закон про мови нацменшин, який передбачає постійне обмеження на російську мову.

Додамо, що Рада ухвалила закон про збільшення штату НАБУ.

Також парламент повернув перевірки підстав набуття чиновниками квартир та авто до призначення на посаду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео