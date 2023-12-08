У Кабміні очікують, що рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС ухвалять наступного тижня

Напередодні уряд схвалив законопроект щодо доброчесного лобіювання, який спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що вже наступного тижня Європейська рада зможе ухвалити рішення щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

«Вже сьогодні Парламент підтримав три євроінтеграційних ініціативи. У другому читанні депутати проголосували урядовий законопроєкт, який посилює спроможність НАБУ, та урядовий законопроєкт про розширення можливостей НАЗК. Окрім того, в цілому був прийнятий проєкт закону щодо національних меншин, який враховує експертні оцінки Ради Європи», – зазначив Шмигаль.

За його словами, 7 грудня Кабмін виконав четверту рекомендацію - ухвалив законопроєкт про лобіювання, який враховує сучасний європейський підхід та пропозиції громадянського суспільства.

«Розраховуємо, що вже наступного тижня Європейська рада ухвалить фінальне рішення щодо початку офіційних переговорів про членство України в Європейському Союзі», – резюмував Шмигаль.

Раніше ми писали, що Верховна Рада прийняла закон про мови нацменшин, який передбачає постійне обмеження на російську мову.

Додамо, що Рада ухвалила закон про збільшення штату НАБУ.

Також парламент повернув перевірки підстав набуття чиновниками квартир та авто до призначення на посаду.

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