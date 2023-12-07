Кабмін схвалив законопроект про доброчесне лобіювання, - громадські активісти не підпадатимуть під визначення лобістів

Діяльність громадських активістів буде називатися адвокацією, а не лобіюванням.

Кабмін на засіданні 7 грудня схвалив законопроект щодо доброчесного лобіювання, який спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

Як повідомляє представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом і це чітко зафіксовано у проекті Закону.

Отже, діяльність громадських активістів не буде підпадати під визначення лобізму.

А саме, законопроект визначає:

Суб’єкт адвокації – фізична або юридична особа зі статусом неприбуткової організації, громадська організація, що не має статусу юридичної особи, які здійснюють адвокацію у встановленому законодавством порядку

Суб’єкт лобіювання – фізична або юридична особа, її працівники, що здійснюють лобіювання на підставі лобістського контракту або без його укладення, та відомості про яких внесено до Реєстру прозорості у встановленому законодавством порядку (крім політичних партій та їх місцевих організацій).

Дія закону не буде поширюватися на представництво зовнішньополітичних інтересів дипломатичними установами, на діяльність медіа, а також політичні партії.

Не буде вважатися лобіюванням чи адвокацією взагалі діяльність, яка обмежується реалізацією права на мирні зібрання, участю у публічних консультаціях тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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