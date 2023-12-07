Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 7 грудня

Урядовці доповнили Порядок положеннями про новий субʼєкт – Верховний Суд.

У четвер, 7 грудня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук:

- Схвалено законопроект щодо доброчесного лобіювання який спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської Комісії, зафіксованих у Пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій. Проект Закону має на меті забезпечення правових засад лобіювання в Україні відповідно до міжнародних практик та стандартів, забезпечення нормативно-правового регулювання взаємодії посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування із заінтересованими сторонами та суб’єктами лобіювання, встановлення прозорих механізмів забезпечення діяльності суб’єктів лобіювання та посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування та механізмів контролю за лобістською діяльністю. Доопрацьований законопроект враховує пропозиції надані коаліцією громадських організацій, зокрема, у частині про адвокацію. Адвокація не є лобізмом і це чітко зафіксовано у проекті Закону.

- Внесено, на виконання ЗУ від 24.02.2023 N 2952-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону України», зміни до постанови КМУ від 27.07.1998 N 1147 «Про прикордонний режим». Установлено спеціальний прикордонний режим та заборонено вільний вʼїзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з обороною чи охороною державного кордону, в межах земельних ділянок, які надано в постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій. Визначено порядок видачі дозволів на вʼїзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу.

- Включено до Переліку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією, затвердженого постановою КМУ від 25.11.2015 N 971, Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

- Внесено, відповідно до статті 9 ЗУ від 06.10.2023 N 3415-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань», зміни у Додаток «План заходів щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему на 2023 рік» до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки у безпечному стані блоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС. Збільшено на 30 млн. 509,2 тис. гривень фінансування заходу «Підтримка в безпечному стані першого, другого, третього блоків Чорнобильської АЕС, існуючого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП- 1) та існуючих сховищ радіоактивних відходів і відшкодування фактичних витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах».

- Внесено, з метою приведення у відповідність з Законами України «Про енергетичну ефективність будівель», «Про регулювання містобудівної діяльності», зміни до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва щодо найменування фахівців, що мають право здійснювати діяльність із сертифікації енергетичної ефективності будівель, обстеження технічних установок, зміни назви та функціоналу електронного кабінету енергоаудитора, у звʼязку зі зміною назви такого фахівця та поєднання в ньому функцій з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження технічних установок. Крім того, у звʼязку з поєднанням функцій з сертифікації енергетичної ефективності та обстеження технічних установок, виключено положення щодо електронного кабінету фахівця з обстеження інженерних систем. Виключено також положення щодо функцій електронного кабінету Мінінфраструктури стосовно незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем та доповнено положеннями щодо електронного кабінету Держенергоефективності функціями стосовно здійснення незалежного моніторингу звітів про результати обстеження технічних установок (у звʼязку зі зміною органу, відповідального за здійснення незалежного моніторингу звітів про результати обстеження технічних установок).

- Внесено зміни до Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу. Доповнено Порядок положеннями про новий субʼєкт - Верховний Суд. Передбачено перевірку підтвердження внесення застави на спеціальний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України або апеляційного суду, Вищого антикорупційного суду, Верховного Суду шляхом електронної інформаційної взаємодії між Казначейством, Державною судовою адміністрацією та Мінʼюстом за погодженням з Вищим антикорупційним судом, Верховним Судом.

- Визнати такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 05.01.2011 N 5 «Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) субʼєктів владних повноважень» задля забезпечення приведення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Державної судової адміністрації України у сфері забезпечення ведення баз даних та електронних реєстрів, у відповідність до чинного законодавства.

- Затверджено, відповідно до пункту 1 частини першої статті 12 ЗУ «Про систему громадського здоровʼя», Порядок утворення та діяльності регіональних координаційних рад з питань громадського здоров’я. Порядок визначає механізм утворення та діяльності регіональних координаційних рад з питань громадського здоровʼя як постійно діючих консультативно-дорадчих органів з питань розвитку програмних заходів громадського здоровʼя загальнодержавного та регіонального рівня. Доручено Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити та забезпечити функціонування регіональних координаційних рад з питань громадського здоров'я.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2012 N 321 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку». Спрощено процедуру забезпечення осіб з інвалідністю та інших окремих категорій населення допоміжними засобами реабілітації шляхом оптимізації переліку документів, які подаються особами. Визначено повноваження мультидисциплінарних реабілітаційних команд у процедурі забезпечення осіб індивідуальними засобами реабілітації. Розширено можливості осіб для звернення за допоміжними засобами реабілітації шляхом подання документів через соціального працівника закладу охорони здоровʼя або безпосередньо працівнику Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Врегульовано питання дострокової заміни засобів реабілітації, що були втрачені внаслідок бомбардувань, авіаударів та інших збройних нападів під час військової агресії РФ проти України. Впроваджено фото- і відеофіксацію процесу передачі особі готового протезу з метою здійснення контролю якості послуг з протезування. Визначено порядок здійснення обліку підприємств, які забезпечують осіб допоміжними засобами реабілітації, та подання ними документів до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Установлено, що допоміжні засоби реабілітації (технічні та інші засоби реабілітації), які не підлягають списанню і зберігаються в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, підлягають передачі до пунктів прокату засобів реабілітації, кабінетів асистивних технологій закладів охорони здоровʼя за місцезнаходженням органу соціального захисту населення в порядку, встановленому Міністерством соціальної політики за погодженням із Міністерством охорони здоровʼя.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшеня обсягу видатків споживання за програмою «Лікування громадян України за кордоном» на суму 43 млн. 663,37 тис. гривень та збільшення обсягу видатків за програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» на суму 43 млн. 663,37 тис. гривень. Внесено зміни до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоровʼя для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоровʼя, якими доповнено новими позиціями розділ «Закупівля високовартісного медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, які забезпечують надання медичної допомоги військовослужбовцям та/або онкологічної медичної допомоги, а також на закупівлю медичного та лабораторного обладнання для судово-медичних установ та закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління МОЗ і забезпечують токсиколого-гігієнічну оцінку та розроблення гігієнічних нормативів і регламентів» та новими підрозділами розділ «Медикаменти та медичні вироби для діагностики та лікування громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С» та розділ «Надання медичної допомоги в умовах воєнного стану в Україні».

- Внесено до Положення про порядок надання гірничих відводів, Порядку визнання Фондом державного майна статусу саморегулівної організації оцінювачів, Постанови КМУ від 03.07.2006 N 897 «Про затвердження положень про реєстри сільськогосподарських дорадчих служб, а також сільськогосподарських дорадників і експертів-дорадників» та низки інших постанов КМУ зміни, які регламентують відносини фізичних та юридичних осіб з адміністративними органами, з метою приведення актів Уряду у відповідність до ЗУ «Про адміністративну процедуру», що покращить правове становище громадян та запровадить уніфіковані правила діяльності для суб’єктів, що здійснюють функції публічної адміністрації, на підзаконному рівні.

- Установлено, що на період воєнного стану початок розміщення суб’єктами господарювання у сфері теплопостачання газопоршневих когенераційних установок на діючих об’єктах систем теплопостачання в межах земельних ділянок, на яких розташовані такі об’єкти, необхідних для забезпечення електроживлення об’єктів критичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, водовідведення), закладів соціальної сфери (навчальних закладів, закладів охорони здоров’я), у тому числі під час екстреного відключення електропостачання, здійснюється без: відповідної містобудівної документації; отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки; отримання звіту про результати проведення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів; отримання права на виконання будівельних робіт; використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; схем теплопостачання населених пунктів. Початок експлуатації газопоршневих когенераційних установок після їх розміщення здійснюється без сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Зазначені зміни спрямовані на спрощення умов розміщення газопоршневих когенераційних установок під час воєнного стану задля пришвидшення процесу реалізації проектів з розміщення газопоршневих когенераційних установок, необхідних для забезпечення електроживлення об’єктів критичної інфраструктури, закладів соціальної сфери та виробництва теплової енергії для споживачів під час екстрених відключень електропостачання пов’язаних з військовою агресією РФ.

- Доповнено Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року новими завданнями щодо розробки та затвердження державного стандарту соціальної послуги з догляду за особами з інвалідністю, які перебувають в установах виконання покарань, та щодо розробки та затвердження порядку отримання соціальних послуг з догляду за особами з інвалідністю, що перебувають в установах виконання покарань. Визначено строки виконання зазначених завдань.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, для забезпечення ефективного та результативного використання бюджетних коштів, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері фінансового контролю» на суму 20 млн. 981,4 тис. гривень, збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері фінансів» на суму 1 млн. 700 тис. гривень та встановлення видатків розвитку за зазначеною бюджетною програмою на суму 3 млн. 800 тис. гривень; збільшення обсягу видатків споживання за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування» на суму 5 млн. 236,9 тис. гривень та встановлення видатків розвитку за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері митної політики» на суму 10 млн. 244,5 тис. гривень.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики України на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків споживання шляхом зменшення їх обсягу за програмою «Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у звʼязку з виконанням професійних обовʼязків та премій в інформаційній галузі» на 261,6 тис. гривень та збільшення їх обсягу за програмою «Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті» на 261,6 тис. гривень з метою забезпечення оплати комунальних послуг Укртелерадіопресінститутом.

- Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків державного бюджету шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Медична допомога, що надається санаторно- курортними закладами» на 3 млн. 320,4 тис. гривень та збільшення обсягу видатків розвитку за зазначеною програмою на 1 млн. 434 тис. гривень; зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Лікування громадян України за кордоном» на 212 млн. 939,2 тис. гривень та збільшення обсягу видатків споживання за програмою «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів» на 212 млн. 939,2 тис. гривень; збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я» на 1 млн. 886,4 тис. гривень з метою забезпечення нагальних потреб системи охорони здоров'я, а саме на медичне обслуговування населення з надання спеціалізованої медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, на влаштування сонячних панелей та на належне функціонування та надання якісної медичної допомоги ДЗ «Український медичний Центр реабілітації матері та дитини Міністерства охорони здоровʼя України».

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