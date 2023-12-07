Кабмин одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, - общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов

Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

Кабмин на заседании 7 декабря одобрил законопроект о добросовестном лоббировании, направленный на реализацию рекомендаций Европейской Комиссии, зафиксированных в Пакете расширения, и который является частью правительственного антиолигархического плана действий.

Как сообщает представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация не является лоббизмом и это четко зафиксировано в проекте Закона.

Следовательно, деятельность общественных активистов не будет подпадать под определение лоббизма.

А именно законопроект определяет:

Субъект адвокации – физическое или юридическое лицо со статусом неприбыльной организации, общественная организация, не имеющая статуса юридического лица, осуществляющих адвокацию в установленном законодательством порядке

Субъект лоббирования – физическое или юридическое лицо, его работники, осуществляющие лоббирование на основании лоббистского контракта или без его заключения, и сведения о которых внесены в Реестр прозрачности в установленном законодательством порядке (кроме политических партий и их местных организаций).

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Не будет считаться лоббированием или адвокацией деятельность, которая ограничивается реализацией права на мирные собрания, участием в публичных консультациях и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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