Що з конкурсами на вакансії у місцевих та апеляційних судах: Рада готується ухвалити закон про суддівську кар’єру

Після правок Комітету законопроект передбачає, що ВККС завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів, оголошений 14 вересня 2023 року, за правилами, які діють після набрання чинності законом щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри

Верховна Рада 9 грудня планує ухвалити у другому читанні та в цілому законопроект 10140-д щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри. Судячи з правок до другого читання, які врахував профільний Комітет з питань правової політики, «перехідний» період у контексті оголошених конкурсів на посади суддів пропонується врегулювати наступним чином.

Він передбачає введення статті 79-5 «Завершення конкурсу на зайняття вакантної посади судді». Відповідно до неї після визначення переможця конкурсу Вища кваліфікаційна комісія суддів України на своєму засіданні проводить із ним співбесіду.

За результатами співбесіди Вища кваліфікаційна комісія суддів України ухвалює:

1) рішення про рекомендацію або відмову в наданні рекомендації про призначення кандидата на посаду судді;

2) рішення про рекомендацію про переведення судді (якщо переможцем конкурсу на посаду судді місцевого суду став суддя).

Неявка переможця на співбесіду з Комісією не перешкоджає ухваленню таких рішень.

Судячи з правок до другого читання, які врахував профільний Комітет з питань правової політики, «перехідний» період у контексті оголошених конкурсів на посади суддів пропонується врегулювати наступним чином.

Отже, відповідно до порівняльної таблиці, пропонується доповнити Перехідні положення пунктами такого змісту:

57. Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри».

58. Вища кваліфікаційна комісія суддів України завершує конкурс на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошений рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року 95/зп-23, за правилами, які діють після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри».

Особи, призначені на посаду судді за результатами такого конкурсу, не проходять початкову підготовку у Національній школі суддів України, передбачену статтею 89 цього Закону, та набувають повноважень судді із здійснення правосуддя, за умови зарахування до штату відповідного суду та складення присяги судді

59. Кандидати, які станом на день завершення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року 95/зп-23, перебувають в резерві на зайняття вакантних посад суддів, підлягають виключенню з резерву.

Без нового проходження процедури добору такі особи не можуть бути повторно зараховані до резерву.

Також визначено, що переведення судді на посаду судді до іншого суду того самого або нижчого рівня у разі реорганізації або ліквідації суду, в якому такий суддя обіймає посаду, може здійснюватися без конкурсу виключно після підтвердження таким суддею відповідності займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, як пропонують врегулювати питання суддів-«п’ятирічок» у фінальній редакції законопроекту про суддівську кар’єру.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.