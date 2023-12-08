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  1. В Україні

рф могла роками отримувати відео з камер спостереження в Україні — «Схеми»

17:09, 8 грудня 2023
Повідомляється, що тисячі камер відеоспостереження з програмним забезпеченням від російського виробника TRASSIR/DSSL, встановлені по Україні, могли роками передавати інформацію на російські сервери.
рф могла роками отримувати відео з камер спостереження в Україні — «Схеми»
Фото: Радіо Свобода
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Російські спецслужби могли роками отримували відео з камер спостереження в Україні. Про це йдеться у розслідуванні «Схем»

Журналісти повідомляють, що тисячі камер відеоспостереження з програмним забезпеченням від російського виробника TRASSIR/DSSL, встановлені по всій Україні, могли роками передавати інформацію з них на сервери, розташовані у рф. 

Вони провели експеримент, який показав, що відео з таких камер, за допомогою російського софту, перш ніж з'явитися на телефоні чи комп'ютері споживача, потрапляє на сервери, розташовані у Москві, які належать компаніям, що мають зв'язки з фсб. 

"Схеми" вказали, що камери з програмним забезпеченням TRASSIR упродовж останніх двох десятиліть масово закуповували і встановлювали як державні підприємства, — зокрема ЧАЕС, Адміністрація морських портів, так і приватний бізнес, — наприклад, "Нова пошта", "Велика кишеня".

Купували такі камери й пересічні українці для своїх приватних осель.

Використання цієї російської технології Україна обмежила лише 27 лютого 2022 року.

"Але й досі, увімкнувши VPN (сервіс з підміни IP-адреси), користувачі мають можливість користуватись цим російським софтом — відправляючи таким чином весь відеопотік на сервери у Москві, що підтвердив експеримент, — кажуть журналісти.

У матеріалі також йдеться про те, що бренд TRASSIR належить російській компаній DSSL, яка працює в Україні щонайменше 20 років, а один із її ключових постачальників — фірма "Трассір ЄС".

Представники ЗМІ запитали, чи співпрацюють вони досі й чи відомо українській компанії про можливу передачу відео на російські сервери. У відповідь там зазначили, що розірвали угоду щодо використання ПЗ TRASSIR у квітні 2023 року.

"Схеми" звернулись до державних органів, які мали б контролювати розповсюдження російського софту в Україні та завчасно попередити про ризики під час використання ПЗ TRASSIR.

В СБУ наголосили, що звертали на цей софт увагу ще у 2020 році. Тоді Львівська ОДА оголосила тендер на закупівлю камер з російським софтом, а спецслужба попередила, що програмне забезпечення дозволяє розпізнавати "номерні знаки авто, залізничні номери потягів, обличчя водіїв, пасажирів" і що це "могло бути використано для отримання інформації про пересування військової техніки залізничним транспортом та загальними автошляхами". Через це тендер скасували.

"Але на ситуацію з використанням TRASSIR на всій території України це майже не вплинуло", — йдеться у розслідуванні.

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