Електронний суд: у розділі «Довіреності» відбулися оновлення

Користувачам Електронного суду оновили деякі функції у розділі «Довіреності».

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило про оновлення у підсистемі Електронного кабінету.

Реалізовано:

- У розділі «Довіреності» механізм посторінкового відображення та гортання для перегляду та роботи з довіреностями.

- Оптимізовано (спрощено та пришвидшено) показ списку довіреностей при подачі заяв за довіреністю як представник.

- Попередження при спробі створити довіреність від фізичної особи в ролі представника організації з рекомендацією передовірити виписку з ЄДР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.