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Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів

17:37, 8 грудня 2023
Багато кандидатів вирішили відмовитися від посад суддів, а усі вакантні посади суддів Господарського суду Запорізької області заповнити не вдалося.
Господарські суди у 2024 році отримають нових суддів: хто переміг у конкурсі на посади суддів
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 грудня 2023 року сформувала рейтинг переможців конкурсу на 30 вакантних посад суддів місцевих господарських судів.

Всього до участі у конкурсі ВККС допустила 60 кандидатів.

На відміну від аналогічного конкурсу на 30 вакантних посад суддів окружних адміністративних судів, який відбувся 1 грудня, конкурс на посади суддів місцевих господарських судів запам’ятається багатьма несподіванками.

По-перше, на конкурс не з’явився кандидат, який за підсумками кваліфікаційного іспиту показав найкращий результат - Іщенко Олександр Петрович. За наявною інформацією, кандидат працює на посаді заступника начальника відділу науково-методичного забезпечення діяльності судів та органів суддівського самоврядування Національної школи суддів України.

По-друге, чимала кількість кандидатів з нижньої частини списку допущених до конкурсу осіб, відмовилася від обрання вакантних посад суддів. Відтак вакантні посади суддів Господарського суду Чернігівської області вдалося заповнити не без проблем, а усі вакантні посади в Господарському суді Запорізької області заповнити не вдалося взагалі.

Якщо під час конкурсу на посади суддів місцевих адміністративних судів від обрання посад суддів відмовилися лише 4 кандидати, то під час конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів про відмову обрати вакантну посаду заявили вже 17 кандидатів.

По-третє, як і під час конкурсу на посади суддів адміністративних судів, найбільш привабливими для кандидатів виявилися суди на Правобережній Україні – це Господарський суд Одеської області або господарські суди, розташовані в західних областях України.

Крім того, частина кандидатів, які раніше виявили бажання взяти участь у конкурсі, чомусь взагалі не з’явилася на процедуру обрання суду.

Відтак, згідно зі своїм місцем у рейтингу кандидати на посади суддів місцевих господарських судів обрали наступні суди:

Мусієнко Оксана Олегівна – обрано Господарський суд Одеської області

Бургарт Тетяна Ігорівна – обрано Господарський суд Львівської області 

Деркач Тетяна Григорівна - Господарський суд Одеської області

Нестерчук Світлана Сергіївна – Господарський суд Житомирської області

Байдуж Юлія Сергіївна – Господарський суд Полтавської області

Гуля Уляна Іванівна - Господарський суд Івано-Франківської області

Демченко Тетяна Ігорівна - Господарський суд Одеської області

Мовчун Андрій Ілліч – Господарський суд Рівненської області

Бідюк Світлана Віталіївна - Господарський суд Волинської області

Виноградський Олег Євгенійович - Господарський суд Вінницької області

Гурський Сергій Васильович - Господарський суд Дніпропетровської області

Пулькін Юрій Петрович - Господарський суд Харківської області

Кваша Софія Сергіївна - Господарський суд Черкаської області

Мужичук Юлія Юріївна - Господарський суд Харківської області

Шевчук Ольга Іванівна - Господарський суд Хмельницької області

Пляцко Уляна Михайлівна - Господарський суд Закарпатської області

Ільєва Людмила Михайлівна - Господарський суд Миколаївської області

Ковтун Володимир Миколайович - Господарський суд Сумської області

Іванова Тетяна Вікторівна - Господарський суд Дніпропетровської області

Дичко Володимир Олександрович - Господарський суд Дніпропетровської області

Худенко Андрій Антонович - Господарський суд Закарпатської області

Ситник Наталія Михайлівна - Господарський суд Чернігівської області

Юрченко Вікторія Сергіївна - Господарський суд Харківської області

Кузьміна Богдана Миколаївна - Господарський суд Кіровоградської області

Сисин Сергій Васильович - Господарський суд Закарпатської області

Паненко Олена Миколаївна - Господарський суд Чернігівської області

Кузьменко Тетяна Олексіївна - Господарський суд Чернігівської області

Педорич Станіслав Іванович - Господарський суд Запорізької області

Лєскіна Ірина Євгенівна - Господарський суд Запорізької області

Відтак, вільною залишилась ще одна вакансія на посаду судді Господарського суду Запорізької області. Конкурс на цю вакансію відбудеться 10 грудня.

Затвердження рейтингу учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів відбудеться 12 грудня.

Також заявили про відмову обрати вакантну посаду судді наступні кандидати:

Блажко Уляна Віталіївна

Мордвінов Андрій Олександрович

Шестернін Віталій Дмитрович  

Невгад Олександр Вікторович

Макеєв Сергій Вікторович

Сингаївська Тетяна Сергіївна

Гулкевич Світлана Богданівна

Вишневський Анатолій Євгенович

Калужинський Олег Володимирович

Чорнуха Юлія Вікторівна

Рябчун Анна Володимирівна

Капиш Вікторія Миколаївна

Ковальова Вікторія Михайлівна

Іваницька Ірина Валеріївна

Ковалюк Оксана Миколаївна

Швець Марина Вікторівна

Волоткевич Андрій Вікторович

Нагадаємо, що всього конкурс, в якому мають можливість взяти участь тільки учасники добору на посади суддів 2017 року, був оголошений 14 вересня на 500 вакансій суддів місцевих загальних судів, 30 суддів місцевих адміністративних судів та 30 суддів місцевих господарських судів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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