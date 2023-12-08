Морози припиняться та почнеться відлига: українців попередили про зміну погоди

В Україні поступово теплішатиме.

З 10 грудня у багатьох областях України почне підвищуватись температура повітря. У Києві відлига розпочнеться з 11-го числа. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, 9 грудня буде ще переважатиме морозна погода.

Найближчої ночі очікується -4...-11, вдень в суботу -1...-4 градуси. На півдні України вночі та вдень переважатиме плюсова температура. Там можуть пройти дощі, а на сході – мокрий сніг. На решті території без істотних опадів.

У Києві субота буде холодною. Вночі -5...-7 градусів, удень -1...-3. На дорогах може бути слизько, але опадів, за прогнозом Діденко, не буде.

«У неділю і надалі - поступово теплішатиме. Відповідно, каша під ногами, каша – на голову. Можливі небезпечні бурульки!», – написала синоптикиня.

У столиці мороз відступить із 11 грудня, після чого можливі періодичні опади – мокрий сніг чи дощі. «Тому підготуйте відповідне взуття», – порадила Діденко.

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