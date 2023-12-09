Meta запустила собственный генератор изображений на основе искусственного интеллекта

Чтобы нейросеть создала картинку, пользователи должны в текстовом поле написать, что они хотят увидеть.

Компания Meta разворачивает свой генератор изображений на основе искусственного интеллекта Imagine with Meta. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Чтобы нейросеть создала картинку, пользователи должны в текстовом поле написать, что они хотят увидеть.

Отмечается, что сервис бесплатный, но сейчас работает только в США.

Разработчики обещают со временем устранить неисправности, чтобы генератор функционировал и в других странах.

Imagine with Meta работает на основе Emu от Meta – инструмента на базе искусственного интеллекта, представленного в прошлом месяце. Благодаря текстовым подсказкам Emu создает изображения и видео и редактирует их.

В течение следующих недель Imagine with Meta будет наносить невидимые водяные знаки на изображение. Их будет генерировать и выявлять искусственный интеллект, утверждают разработчики.

«Многие изображения, созданные с помощью наших инструментов, уже имеют видимые водяные знаки, указывающие на использование ИИ, чтобы их не спутали с человеческой работой. В ближайшие недели мы добавим невидимые водяные знаки к изображению для повышения прозрачности. Хотя эти знаки и незаметны человеческому глазу, их можно обнаружить с помощью соответствующей модели. Они устойчивы к обычным манипуляциям с изображениями, например кадрирование, изменение цвета (яркости, контраста, шума), снимки экрана, наложение наклеек и тому подобное», — отмечают в компании.

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