В школах Украины появятся полицейские, которые будут реагировать на обращения и сообщения учеников и учителей

Проект безопасности охватит почти 10 тысяч учебных заведений, отметил Игорь Клименко.

Источник фото: mvs.gov.ua

В ближайшее время МВД и Минобразования по поручению Президента Украины и решению Правительства реализуют масштабный проект по безопасной образовательной среде, который охватит более 10 тысяч учебных заведений. Об этом сообщил в эфире телемарафона министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

«Цель – чтобы в каждой школе был экипированный работник полиции, обученный по новым программам», – отметил глава МВД.

По словам Игоря Клименко, такой работник полиции вместе с педагогами будет принимать меры по пропускному режиму, публичному порядку, а также реагировать на обращения и сообщения учеников и учителей. Также этот полицейский будет отвечать за направление детей в укрытия.

Для этого ГСЧС вместе с Минобразования снова проверят все укрытия.

«85% учебных заведений уже имеют паспорта безопасности, где мы учитываем не только укрытие, но и как школа оборудована пожарной и охранной сигнализациями, есть ли пешеходный переход возле школы, магазины, которые продают сигареты и алкоголь», - отметил Министр.

Он также добавил, что речь идет и об установке на входах в школы рамочных, арочных и ручных детекторов, чтобы любое постороннее лицо или дети не могли пройти в учебное заведение и пронести опасные предметы.

По его словам, в ближайшее время будет объявлено о начале набора и отбора кандидатов на эти должности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.