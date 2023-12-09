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На Закарпатті чоловіків засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від призову

17:39, 9 грудня 2023
Замість умовного позбавлення волі їх засудили до 3 років за ґратами.
На Закарпатті чоловіків засудили до трьох років ув'язнення за ухилення від призову
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На Закарпатті двох чоловіків засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від призову на службу. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Зазначається, що випадки трапились у Мукачівському та Тячівському районах. Раніше чоловіків звільнили від відбування покарання, якщо вони протягом іспитового строку не вчинять нового кримінального правопорушення і виконають покладені на них обов'язки. Прокурори оскаржили такі рішення в апеляційному порядку.

Так, 34-річний мукачівець у грудні минулого року пройшов військово-лікарську комісію у центрі комплектування, отримав повістку на відправку у військову частину, однак вказані в ній вимоги проігнорував. За місяць після цього ухилився від мобілізації і 47-річний мешканець с. Калини, що на Тячівщині. Він пройшов ВЛК, після чого написав заяву про відмову проходити військову службу, усвідомлюючи кримінальну відповідальність за це.

У травні-червні цього року громадян засудили до 4 років позбавлення волі зі встановленням іспитового строку – 2 та 3 роки відповідно. Прокуратура в апеляційних скаргах просила скасувати вироки судів першої інстанції в частині призначеного покарання та ухвалити нові.

Закарпатський апеляційний суд підтримав таку позицію та призначив обом фігурантам по 3 роки ув’язнення.

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