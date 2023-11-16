З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

До Вищої ради правосуддя обрали ще одного члена.

Так, 16 листопада з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ обирав свого представника до Вищої ради правосуддя на єдину вакантну посаду по квоті науковців-правників.

Ним стала Кваша Оксана Олександрівна – професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Кандидат спеціалізується на питаннях кримінального права та кримінології. У 2019 році її було включено до списку кандидатів у депутати від партії «Слуга Народу» в загальнодержавному виборчому окрузі на дострокових парламентських виборах 21 липня.

За неї проголосувало 72 делегати з’їзду із 56 необхідних голосів. Всього голосувало 110 делегатів.

Інший кандидат, Назаров Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, набрав 34 голоси.

Текстова трансляція за посиланням.

Відеозапис з’їзду від Право ТВ:

Автор: В’ячеслав Хрипун

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