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З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

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З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

13:00, 16 листопада 2023
На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.
З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція
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З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ 16 листопада 2023 року спробує обрати свого представника на єдину вакантну посаду по квоті науковців-правників.

Етична рада 23 жовтня визначила, що за посаду члена ВРП можуть претендувати шість кандидатів:

КВАША Оксана Олександрівна – професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Кандидат спеціалізується на питаннях кримінального права та кримінології. 

РОЖНОВ Олег Вікторович – доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Це вже друга спроба кандидата стати членом Ради правосуддя. 

КОРОЛЬ Володимир Іванович – завідувач відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук. 

КОВБАС Ігор Васильович - доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Фахівець з питань адміністративного права, проблем публічних послуг, діяльності нотаріату. За сумісництвом кандидат працює юрисконсультом Чернівецької обласної організації політичної партії «Слуга народу». 

НАЗАРОВ Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії правових наук. Спеціалізується на проблемах судочинства, адвокатури, правоохоронних органів. Це вже друга спроба кандидата стати членом Ради правосуддя.  

ДАВИДОВИЧ Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Т. Шевченка. Кандидат спеціалізується на проблемах кримінального права. 

З’їзд відбувається у будівлі столичного Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ).

ПРАВО ТВ веде онлайн-трансляцію.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
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