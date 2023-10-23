Етична рада визначила, хто з науковців-правників зможе стати членом Вищої ради правосуддя

Етична рада визнала доброчесними одразу шість кандидатів, З’їзд науковців-правників може бути довгим.

Етична рада 23 жовтня 2023 року визначила представників наукової юридичної спільноти, за яких у листопаді зможуть проголосувати делегати З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Згідно з рішенням Етичної ради, З’їзд науковців-правників зможе проголосувати за наступних науковців:

КВАША Оксана Олександрівна – професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького. Кандидат спеціалізується на питаннях кримінального права та кримінології.

РОЖНОВ Олег Вікторович – доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого.

КОРОЛЬ Володимир Іванович – завідувач відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук.

КОВБАС Ігор Васильович - доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Фахівець з питань адміністративного права, проблем публічних послуг, діяльності нотаріату. За сумісництвом кандидат працює юрисконсультом Чернівецької обласної організації політичної партії «Слуга народу».

НАЗАРОВ Іван Володимирович – заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, головний науковий співробітник відділу забезпечення інтеграції академічної та університетської правової науки та розвитку юридичної освіти Київського регіонального центру Національної академії правових наук. Спеціалізується на проблемах судочинства, адвокатури, правоохоронних органів.

ДАВИДОВИЧ Ірина Ігорівна – доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Т. Шевченка. Кандидат спеціалізується на проблемах кримінального права.

Крім того, негативні висновки від Етичної ради 23 жовтня отримали:

ПОПОВИЧ Тетяна Григорівна - учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук. Фахівець з питань аграрного, екологічного, господарського права.

ТЕРЕМЕЦЬКИЙ Владислав Іванович – провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права та правових проблем євроінтеграції Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук. Кандидат спеціалізується на питаннях цивільного, податкового права.

СИЗА Наталія Петрівна – доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Т. Шевченка. У 2020-2022 роках – заступник голови Ради громадського контролю при ДБР. Кандидат спеціалізується на проблемах кримінального права, оперативно-розшукової діяльності.

ОДЕРІЙ Олексій Володимирович – професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Донецького державного університету внутрішніх справ (м. Кропивницький).

Нагадаємо, що всього на єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті науковців-правників претендували 12 кандидатів. У вересні-жовтні з представниками наукової юридичної спільноти відбулися відповідні співбесіди. Деякі з кандидатів достроково припинили участь у конкурсі.

Черговий З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ відбудеться у Києві 16 листопада 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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