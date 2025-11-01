Словаччина планує автоматично розривати шлюби при зміні статі партнера

Мін’юст Словаччини запропонував зміни до Цивільного кодексу.

Міністерство юстиції Словаччини пропонує в новому Цивільному кодексі автоматично припиняти шлюб, якщо один із партнерів змінить стать. Про це повідомляє Aktuality.

Проект, який замінить кодекс 1964 року, зазначає: «Шлюб припиняється зі зміною статі одного з подружжя. Щодо прав і обов’язків подружжя щодо спільної дитини та майнових відносин після зміни статі застосовуються положення про розлучених».

Мін’юст пояснює: це запобігає шлюбам між особами однієї статі, не визнаним словацьким правом.

Опозиція вважає ініціативу втручанням в особисте життя, наполягаючи, що розлучення – рішення партнерів, а не держави.

Проект на стадії громадського обговорення. Ухвалення в парламенті очікується в 2026 році, набуття чинності – з 2027-го.

