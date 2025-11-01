Словакия планирует автоматически расторгать браки при смене пола партнера

Минюст Словакии предложил изменения в Гражданский кодекс.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Словакии предлагает в новом Гражданском кодексе автоматически расторгать брак, если один из партнеров сменит пол. Об этом сообщает Aktuality.

Проект, который заменит кодекс 1964 года, отмечает: «Брак прекращается с изменением пола одного из супругов. В отношении прав и обязанностей супругов в отношении общего ребенка и имущественных отношений после изменения пола применяются положения о разведенных».

Минюст объясняет: это предотвращает браки между лицами одного пола, не признанные словацким правом.

Оппозиция считает инициативу вмешательством в личную жизнь, настаивая, что развод — решение партнеров, а не государства.

Проект находится на стадии общественного обсуждения. Принятие в парламенте ожидается в 2026 году, вступление в силу — с 2027-го.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.