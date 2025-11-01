У Приват24 стався збій – не працюють перекази та платежі

Технічна команда банку терміново усуває проблему.

У роботі застосунку «Приват24» від ПриватБанку виник технічний збій, через який користувачі не можуть здійснювати перекази та платежі. Про це повідомляє пресслужба банку.

«Переказ чи платіж не проходить? Ми все бачимо та лагодимо. Технічна команда працює, щоб якнайшвидше відновити функціонал. Дякуємо за розуміння і спокій», – зазначили в ПриватБанку.

