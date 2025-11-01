В Приват24 произошел сбой – не работают переводы и платежи

Техническая команда банка срочно устраняет проблему.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В работе приложения «Приват24» от ПриватБанка возник технический сбой, из-за которого пользователи не могут осуществлять переводы и платежи. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Перевод или платеж не проходит? Мы все видим и исправляем. Техническая команда работает, чтобы как можно быстрее восстановить функционал. Спасибо за понимание и спокойствие», – отметили в ПриватБанке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.