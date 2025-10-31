З 1 листопада в Україні запроваджується ID-картка військовослужбовця — що треба знати про документ

17:18, 31 жовтня 2025
Міноборони запроваджує військово-обліковий документ нового зразка.
З 1 листопада в Україні запроваджується новий військово-обліковий документ для військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє Арміяінформ з посиланням на наказ Міноборони.
Згідно з документом, з 1 листопада запроваджується оформлення та видача військово-облікового документа нового зразка.
У наказі також визначено, що всі чинні документи, оформлені раніше, — зокрема:
- військові квитки осіб рядового, сержантського та старшинського складу,
- посвідчення офіцера Збройних Сил України,
- посвідчення генералів (адміралів), прапорщиків (мічманів),
- посвідчення офіцера Державної спеціальної служби транспорту — вважатимуться дійсними на всій території України до моменту видачі нового військово-облікового документа.
Як і коли видаватимуть картку
Замовлення військової ID-картки здійснюється впродовж 5 календарних днів після:
- зарахування військовослужбовця до списків особового складу, або
- подання документів на заміну картки.
Якщо до частини одночасно прибуває 100 і більше військовослужбовців, строк може бути продовжено до 15 днів.
Видача картки здійснюється службами персоналу військових частин.
Якщо в частині немає окремої кадрової служби — функцію покладають на інші підрозділи за рішенням командира.
Окремі категорії видачі:
- військовослужбовцям апарату Міноборони — видає Департамент кадрової політики МОУ;
- Головнокомандувачу ЗСУ, начальнику Генштабу, їхнім заступникам та військовим апарату Головнокомандувача — Кадровий центр ЗСУ;
- військовим Держспецтрансслужби — управління персоналу Адміністрації служби транспорту.
Кому видають картку
Картка оформлюється:
- при направленні на базову військову службу,
- під час мобілізації,
- при прийнятті на контракт,
- при вступі до військових навчальних закладів,
- якщо картка раніше не видавалася.
Заміна картки
Заміна ID-картки проводиться рішенням командира, якщо:
- змінились персональні дані,
- закінчився 10-річний строк дії,
- картка пошкоджена або її втрачено.
Військовослужбовець зобов’язаний повідомити командира про підстави для заміни.
Що може військова ID-картка
Це не просто посвідчення — це електронний доступ і цифровий підпис.
Функції картки (за умови технічної реалізації):
- Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — можна підписувати документи.
- Перепустка до військової частини через системи контролю доступу.
- Ключ авторизації до інформаційних систем Міноборони.
Строк дії картки: 10 років.
Картка видається особисто під підпис. Військовий відповідає за її збереження та не має права передавати третім особам.
Що буде зі старими військовими квитками
Після видачі військової ID-картки всі старі документи:
- військові квитки,
- посвідчення офіцерів, прапорщиків, мічманів,
- посвідчення Держспецтрансслужби — вилучають і знищують у встановленому порядку.
Якщо картку втрачено
- знайдену картку потрібно передати до найближчого органу Військової служби правопорядку або ТЦК;
- якщо військовому вже видано нову картку — знайдена картка знищується;
- картки засуджених військових передаються на зберігання до ТЦК;
- у разі загибелі чи смерті військового — картка підлягає знищенню.
