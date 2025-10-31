Практика судів
З 1 листопада в Україні запроваджується ID-картка військовослужбовця — що треба знати про документ

17:18, 31 жовтня 2025
Міноборони запроваджує військово-обліковий документ нового зразка.
З 1 листопада в Україні запроваджується новий військово-обліковий документ для військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє Арміяінформ з посиланням на наказ Міноборони.

Згідно з документом, з 1 листопада запроваджується оформлення та видача військово-облікового документа нового зразка.

У наказі також визначено, що всі чинні документи, оформлені раніше, — зокрема:

  • військові квитки осіб рядового, сержантського та старшинського складу,
  • посвідчення офіцера Збройних Сил України,
  • посвідчення генералів (адміралів), прапорщиків (мічманів),
  • посвідчення офіцера Державної спеціальної служби транспорту — вважатимуться дійсними на всій території України до моменту видачі нового військово-облікового документа.

Як і коли видаватимуть картку

Замовлення військової ID-картки здійснюється впродовж 5 календарних днів після:

  • зарахування військовослужбовця до списків особового складу, або
  • подання документів на заміну картки.

Якщо до частини одночасно прибуває 100 і більше військовослужбовців, строк може бути продовжено до 15 днів.

Видача картки здійснюється службами персоналу військових частин.

Якщо в частині немає окремої кадрової служби — функцію покладають на інші підрозділи за рішенням командира.

Окремі категорії видачі:

  • військовослужбовцям апарату Міноборони — видає Департамент кадрової політики МОУ;
  • Головнокомандувачу ЗСУ, начальнику Генштабу, їхнім заступникам та військовим апарату Головнокомандувача — Кадровий центр ЗСУ;
  • військовим Держспецтрансслужби — управління персоналу Адміністрації служби транспорту.

Кому видають картку

Картка оформлюється:

  • при направленні на базову військову службу,
  • під час мобілізації,
  • при прийнятті на контракт,
  • при вступі до військових навчальних закладів,
  • якщо картка раніше не видавалася.

Заміна картки

Заміна ID-картки проводиться рішенням командира, якщо:

  • змінились персональні дані,
  • закінчився 10-річний строк дії,
  • картка пошкоджена або її втрачено.

Військовослужбовець зобов’язаний повідомити командира про підстави для заміни.

Що може військова ID-картка

Це не просто посвідчення — це електронний доступ і цифровий підпис.

Функції картки (за умови технічної реалізації):

  • Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — можна підписувати документи.
  • Перепустка до військової частини через системи контролю доступу.
  • Ключ авторизації до інформаційних систем Міноборони.

Строк дії картки: 10 років.

Картка видається особисто під підпис. Військовий відповідає за її збереження та не має права передавати третім особам.

Що буде зі старими військовими квитками

Після видачі військової ID-картки всі старі документи:

  • військові квитки,
  • посвідчення офіцерів, прапорщиків, мічманів,
  • посвідчення Держспецтрансслужби — вилучають і знищують у встановленому порядку.

Якщо картку втрачено

  • знайдену картку потрібно передати до найближчого органу Військової служби правопорядку або ТЦК;
  • якщо військовому вже видано нову картку — знайдена картка знищується;
  • картки засуджених військових передаються на зберігання до ТЦК;
  • у разі загибелі чи смерті військового — картка підлягає знищенню.

