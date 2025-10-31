З 1 листопада в Україні запроваджується ID-картка військовослужбовця — що треба знати про документ

Міноборони запроваджує військово-обліковий документ нового зразка.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 листопада в Україні запроваджується новий військово-обліковий документ для військовослужбовців Збройних Сил та Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомляє Арміяінформ з посиланням на наказ Міноборони.

Згідно з документом, з 1 листопада запроваджується оформлення та видача військово-облікового документа нового зразка.

У наказі також визначено, що всі чинні документи, оформлені раніше, — зокрема:

військові квитки осіб рядового, сержантського та старшинського складу,

посвідчення офіцера Збройних Сил України,

посвідчення генералів (адміралів), прапорщиків (мічманів),

посвідчення офіцера Державної спеціальної служби транспорту — вважатимуться дійсними на всій території України до моменту видачі нового військово-облікового документа.

Як і коли видаватимуть картку

Замовлення військової ID-картки здійснюється впродовж 5 календарних днів після:

зарахування військовослужбовця до списків особового складу, або

подання документів на заміну картки.

Якщо до частини одночасно прибуває 100 і більше військовослужбовців, строк може бути продовжено до 15 днів.

Видача картки здійснюється службами персоналу військових частин.

Якщо в частині немає окремої кадрової служби — функцію покладають на інші підрозділи за рішенням командира.

Окремі категорії видачі:

військовослужбовцям апарату Міноборони — видає Департамент кадрової політики МОУ;

Головнокомандувачу ЗСУ, начальнику Генштабу, їхнім заступникам та військовим апарату Головнокомандувача — Кадровий центр ЗСУ;

військовим Держспецтрансслужби — управління персоналу Адміністрації служби транспорту.

Кому видають картку

Картка оформлюється:

при направленні на базову військову службу,

під час мобілізації,

при прийнятті на контракт,

при вступі до військових навчальних закладів,

якщо картка раніше не видавалася.

Заміна картки

Заміна ID-картки проводиться рішенням командира, якщо:

змінились персональні дані,

закінчився 10-річний строк дії,

картка пошкоджена або її втрачено.

Військовослужбовець зобов’язаний повідомити командира про підстави для заміни.

Що може військова ID-картка

Це не просто посвідчення — це електронний доступ і цифровий підпис.

Функції картки (за умови технічної реалізації):

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — можна підписувати документи.

Перепустка до військової частини через системи контролю доступу.

Ключ авторизації до інформаційних систем Міноборони.

Строк дії картки: 10 років.

Картка видається особисто під підпис. Військовий відповідає за її збереження та не має права передавати третім особам.

Що буде зі старими військовими квитками

Після видачі військової ID-картки всі старі документи:

військові квитки,

посвідчення офіцерів, прапорщиків, мічманів,

посвідчення Держспецтрансслужби — вилучають і знищують у встановленому порядку.

Якщо картку втрачено

знайдену картку потрібно передати до найближчого органу Військової служби правопорядку або ТЦК;

якщо військовому вже видано нову картку — знайдена картка знищується;

картки засуджених військових передаються на зберігання до ТЦК;

у разі загибелі чи смерті військового — картка підлягає знищенню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.