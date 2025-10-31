Практика судов
1 ноября в Украине вводится ID-карта военнослужащего — что нужно знать о документе

17:18, 31 октября 2025
Минобороны вводит военно-учетный документ нового образца.
С 1 ноября в Украине вводится новый военно-учетный документ для военнослужащих Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщает Армияинформ со ссылкой на приказ Минобороны.

Согласно документу, с 1 ноября вводится оформление и выдача военно-учетного документа нового образца.

В приказе также указано, что все действующие документы, оформленные ранее, а именно:

  • военные билеты лиц рядового, сержантского и старшинского состава,
  • удостоверения офицеров Вооруженных Сил Украины,
  • удостоверения генералов (адмиралов), прапорщиков (мичманов),
  • удостоверения офицеров Государственной специальной службы транспорта — считаются действительными на всей территории Украины до момента выдачи нового военно-учетного документа.

Как и когда будут выдавать карту

Заказ военной ID-карты осуществляется в течение 5 календарных дней после:

  • зачисления военнослужащего в списки личного состава, или
  • подачи документов на замену карты.

Если в часть одновременно прибывает 100 и более военнослужащих, срок может быть продлен до 15 дней.

Выдача карты осуществляется службами персонала воинских частей.

Если в части нет отдельной кадровой службы — функция возлагается на другие подразделения по решению командира.

Отдельные категории выдачи:

  • военнослужащим аппарата Минобороны — выдает Департамент кадровой политики МОУ;
  • Главнокомандующему ВСУ, начальнику Генштаба, их заместителям и военным аппарата Главнокомандующего — Кадровый центр ВСУ;
  • военнослужащим Госспецтрансслужбы — управление персонала Администрации службы транспорта.

Кому выдают карту

Карта оформляется:

  • при направлении на базовую военную службу,
  • во время мобилизации,
  • при заключении контракта,
  • при поступлении в военные учебные заведения,
  • если карта ранее не выдавалась.

Замена карты

Замена ID-карты проводится по решению командира, если:

  • изменились персональные данные,
  • истек 10-летний срок действия,
  • карта повреждена или утрачена.

Военнослужащий обязан сообщить командиру об основаниях для замены.

Что может военная ID-карта

Это не просто удостоверение — это электронный доступ и цифровая подпись.

Функции карты (при наличии технической реализации):

  • Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — возможность подписывать документы;
  • Пропуск в воинскую часть через системы контроля доступа;
  • Ключ авторизации к информационным системам Минобороны.

Срок действия карты: 10 лет.

Карта выдается лично под подпись. Военнослужащий несет ответственность за ее сохранность и не имеет права передавать третьим лицам.

Что будет со старыми военными билетами

После выдачи военной ID-карты все старые документы:

  • военные билеты,
  • удостоверения офицеров, прапорщиков, мичманов,
  • удостоверения Госспецтрансслужбы — изымаются и уничтожаются в установленном порядке.

Если карта утрачена

  • найденную карту необходимо передать в ближайший орган Военной службы правопорядка или ТЦК;
  • если военнослужащему уже выдана новая карта — найденная карта уничтожается;
  • карты осужденных военнослужащих передаются на хранение в ТЦК;
  • в случае гибели или смерти военнослужащего — карта подлежит уничтожению.

