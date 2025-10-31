1 ноября в Украине вводится ID-карта военнослужащего — что нужно знать о документе

17:18, 31 октября 2025
Минобороны вводит военно-учетный документ нового образца.
С 1 ноября в Украине вводится новый военно-учетный документ для военнослужащих Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщает Армияинформ со ссылкой на приказ Минобороны.
Согласно документу, с 1 ноября вводится оформление и выдача военно-учетного документа нового образца.
В приказе также указано, что все действующие документы, оформленные ранее, а именно:
- военные билеты лиц рядового, сержантского и старшинского состава,
- удостоверения офицеров Вооруженных Сил Украины,
- удостоверения генералов (адмиралов), прапорщиков (мичманов),
- удостоверения офицеров Государственной специальной службы транспорта — считаются действительными на всей территории Украины до момента выдачи нового военно-учетного документа.
Как и когда будут выдавать карту
Заказ военной ID-карты осуществляется в течение 5 календарных дней после:
- зачисления военнослужащего в списки личного состава, или
- подачи документов на замену карты.
Если в часть одновременно прибывает 100 и более военнослужащих, срок может быть продлен до 15 дней.
Выдача карты осуществляется службами персонала воинских частей.
Если в части нет отдельной кадровой службы — функция возлагается на другие подразделения по решению командира.
Отдельные категории выдачи:
- военнослужащим аппарата Минобороны — выдает Департамент кадровой политики МОУ;
- Главнокомандующему ВСУ, начальнику Генштаба, их заместителям и военным аппарата Главнокомандующего — Кадровый центр ВСУ;
- военнослужащим Госспецтрансслужбы — управление персонала Администрации службы транспорта.
Кому выдают карту
Карта оформляется:
- при направлении на базовую военную службу,
- во время мобилизации,
- при заключении контракта,
- при поступлении в военные учебные заведения,
- если карта ранее не выдавалась.
Замена карты
Замена ID-карты проводится по решению командира, если:
- изменились персональные данные,
- истек 10-летний срок действия,
- карта повреждена или утрачена.
Военнослужащий обязан сообщить командиру об основаниях для замены.
Что может военная ID-карта
Это не просто удостоверение — это электронный доступ и цифровая подпись.
Функции карты (при наличии технической реализации):
- Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — возможность подписывать документы;
- Пропуск в воинскую часть через системы контроля доступа;
- Ключ авторизации к информационным системам Минобороны.
Срок действия карты: 10 лет.
Карта выдается лично под подпись. Военнослужащий несет ответственность за ее сохранность и не имеет права передавать третьим лицам.
Что будет со старыми военными билетами
После выдачи военной ID-карты все старые документы:
- военные билеты,
- удостоверения офицеров, прапорщиков, мичманов,
- удостоверения Госспецтрансслужбы — изымаются и уничтожаются в установленном порядке.
Если карта утрачена
- найденную карту необходимо передать в ближайший орган Военной службы правопорядка или ТЦК;
- если военнослужащему уже выдана новая карта — найденная карта уничтожается;
- карты осужденных военнослужащих передаются на хранение в ТЦК;
- в случае гибели или смерти военнослужащего — карта подлежит уничтожению.
