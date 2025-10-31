1 ноября в Украине вводится ID-карта военнослужащего — что нужно знать о документе

Минобороны вводит военно-учетный документ нового образца.

С 1 ноября в Украине вводится новый военно-учетный документ для военнослужащих Вооруженных Сил и Государственной специальной службы транспорта. Об этом сообщает Армияинформ со ссылкой на приказ Минобороны.

Согласно документу, с 1 ноября вводится оформление и выдача военно-учетного документа нового образца.

В приказе также указано, что все действующие документы, оформленные ранее, а именно:

военные билеты лиц рядового, сержантского и старшинского состава,

удостоверения офицеров Вооруженных Сил Украины,

удостоверения генералов (адмиралов), прапорщиков (мичманов),

удостоверения офицеров Государственной специальной службы транспорта — считаются действительными на всей территории Украины до момента выдачи нового военно-учетного документа.

Как и когда будут выдавать карту

Заказ военной ID-карты осуществляется в течение 5 календарных дней после:

зачисления военнослужащего в списки личного состава, или

подачи документов на замену карты.

Если в часть одновременно прибывает 100 и более военнослужащих, срок может быть продлен до 15 дней.

Выдача карты осуществляется службами персонала воинских частей.

Если в части нет отдельной кадровой службы — функция возлагается на другие подразделения по решению командира.

Отдельные категории выдачи:

военнослужащим аппарата Минобороны — выдает Департамент кадровой политики МОУ;

Главнокомандующему ВСУ, начальнику Генштаба, их заместителям и военным аппарата Главнокомандующего — Кадровый центр ВСУ;

военнослужащим Госспецтрансслужбы — управление персонала Администрации службы транспорта.

Кому выдают карту

Карта оформляется:

при направлении на базовую военную службу,

во время мобилизации,

при заключении контракта,

при поступлении в военные учебные заведения,

если карта ранее не выдавалась.

Замена карты

Замена ID-карты проводится по решению командира, если:

изменились персональные данные,

истек 10-летний срок действия,

карта повреждена или утрачена.

Военнослужащий обязан сообщить командиру об основаниях для замены.

Что может военная ID-карта

Это не просто удостоверение — это электронный доступ и цифровая подпись.

Функции карты (при наличии технической реализации):

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) — возможность подписывать документы;

Пропуск в воинскую часть через системы контроля доступа;

Ключ авторизации к информационным системам Минобороны.

Срок действия карты: 10 лет.

Карта выдается лично под подпись. Военнослужащий несет ответственность за ее сохранность и не имеет права передавать третьим лицам.

Что будет со старыми военными билетами

После выдачи военной ID-карты все старые документы:

военные билеты,

удостоверения офицеров, прапорщиков, мичманов,

удостоверения Госспецтрансслужбы — изымаются и уничтожаются в установленном порядке.

Если карта утрачена

найденную карту необходимо передать в ближайший орган Военной службы правопорядка или ТЦК;

если военнослужащему уже выдана новая карта — найденная карта уничтожается;

карты осужденных военнослужащих передаются на хранение в ТЦК;

в случае гибели или смерти военнослужащего — карта подлежит уничтожению.

