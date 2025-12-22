Під час виступу про ціни та економіку США Трамп згадав білизну Меланії та обшук ФБР

Цей епізод він використав, щоб підкреслити, як, на його думку, було порушено особистий простір його родини під час обшуку, який проводили агенти ФБР у Мар-а-Лаго.

Фото: Graeme Sloan/Bloomberg/Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп під час публічного виступу в Північній Кароліні несподівано згадав про обшук ФБР у маєтку Мар-а-Лаго у 2022 році, пов’язавши цю тему з організацією особистих речей своєї дружини — Меланія Трамп.

Як повідомляє CNN, Трамп приїхав до Північної Кароліни для виступу, присвяченого економічним питанням і зниженню цін. Втім, під час промови він відійшов від основної теми та почав у деталях розповідати, як, за його словами, Меланія організовує шухляди зі спідньою білизною.

Трамп зазначив, що його дружина дуже ретельно ставиться до порядку, припустивши, що вона навіть «прасує речі». Цей епізод він використав, щоб підкреслити, як, на його думку, було порушено особистий простір його родини під час обшуку, який проводили агенти ФБР у Мар-а-Лаго.

Як вказує CNN, відступ про обшук і особисті речі Меланії Трамп пролунав на тлі його критики розслідувань, які, за словами Трампа, переслідували його після завершення президентського терміну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.