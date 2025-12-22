  1. У світі

Під час виступу про ціни та економіку США Трамп згадав білизну Меланії та обшук ФБР

11:14, 22 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Цей епізод він використав, щоб підкреслити, як, на його думку, було порушено особистий простір його родини під час обшуку, який проводили агенти ФБР у Мар-а-Лаго.
Під час виступу про ціни та економіку США Трамп згадав білизну Меланії та обшук ФБР
Фото: Graeme Sloan/Bloomberg/Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп під час публічного виступу в Північній Кароліні несподівано згадав про обшук ФБР у маєтку Мар-а-Лаго у 2022 році, пов’язавши цю тему з організацією особистих речей своєї дружини — Меланія Трамп.

Як повідомляє CNN, Трамп приїхав до Північної Кароліни для виступу, присвяченого економічним питанням і зниженню цін. Втім, під час промови він відійшов від основної теми та почав у деталях розповідати, як, за його словами, Меланія організовує шухляди зі спідньою білизною.

Трамп зазначив, що його дружина дуже ретельно ставиться до порядку, припустивши, що вона навіть «прасує речі». Цей епізод він використав, щоб підкреслити, як, на його думку, було порушено особистий простір його родини під час обшуку, який проводили агенти ФБР у Мар-а-Лаго.

Як вказує CNN, відступ про обшук і особисті речі Меланії Трамп пролунав на тлі його критики розслідувань, які, за словами Трампа, переслідували його після завершення президентського терміну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ПДВ для ФОП: ризики законопроекту та неочевидні наслідки ініціативи Мінфіну

Ініціатива Мінфіну щодо поширення ПДВ на ФОПів викликала шквал критики та побоювання фактичного демонтажу спрощеної системи оподаткування.

Облік всіх БПЛА та штрафи за керування ними в нетверезому стані: які недоліки містить законопроєкт про безпілотники

Чи створить законопроєкт про обов’язкову реєстрацію БПЛА додаткові бар’єри для їх виробників, волонтерів і благодійних організацій.

Санкції РНБО і строки суду: позиція Великої Палати ВС у справі про укази Президента

Офіційне оприлюднення президентського указу визнано достатнім для початку перебігу процесуального строку.

Верховний Суд відмовив військовому у компенсації за затримку грошового забезпечення

Військовослужбовець вимагав компенсацію за затримку індексації виплат. Верховний Суд наголосив що звернення було несвоєчасним.

Прозоре оцінювання і відповідальність за порушення академічної доброчесності: що зміниться в освіті після прийняття закону

Верховна Рада ухвалила Закон про академічну доброчесність, над яким ініціатори та експерти працювали майже два роки.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]