Во время выступления о ценах и экономике США Трамп вспомнил белье Мелании и обыск ФБР

11:14, 22 декабря 2025
Этот эпизод он использовал, чтобы подчеркнуть, как, по его мнению, было нарушено личное пространство его семьи во время обыска, который проводили агенты ФБР в Мар-а-Лаго.
Фото: Graeme Sloan/Bloomberg/Getty Images
Президент США Дональд Трамп во время публичного выступления в Северной Каролине неожиданно вспомнил об обыске ФБР в поместье Мар-а-Лаго в 2022 году, связав эту тему с организацией личных вещей своей супруги — Мелании Трамп.

Как сообщает CNN, Трамп прибыл в Северную Каролину для выступления, посвященного экономическим вопросам и снижению цен. Однако в ходе речи он отошел от основной темы и начал в деталях рассказывать, как, по его словам, Мелания организует ящики с нижним бельем.

Трамп отметил, что его супруга очень тщательно относится к порядку, предположив, что она даже «гладит вещи». Этот эпизод он использовал, чтобы подчеркнуть, как, по его мнению, было нарушено личное пространство его семьи во время обыска, который проводили агенты ФБР в Мар-а-Лаго.

Как указывает CNN, отступление об обыске и личных вещах Мелании Трамп прозвучало на фоне его критики расследований, которые, по словам Трампа, преследовали его после окончания президентского срока.

